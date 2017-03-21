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Архив - Донецкая область

С начала войны на Донбассе освобождены более 3 тысяч украинских заложников

21.03.2017 11:26
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С начала войны на Донбассе освобождены более 3 тысяч украинских заложников

С начала российской агрессии на Донбассе по сегодняшний день освобождены или найдены 3 тыс. 136 украинских заложников, 416 пропали без вести. Об этом заявил советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит в эфире "5 канала", сообщает "Интерфакс-Украина".

"К сожалению, количество заложников растет на сегодняшний день, незаконно удерживаются в Донецке и Луганске 118 наших героев. Но подтвержденных… наших заложников около 60 человек ", - сказал Ю.Тандит. 

Он подчеркнул: "Кроме того, важная цифра: я впервые об этом говорю – освобождены или найдены 3 тыс. 136 человек (за весь период российской агрессии на Востоке – ред), пропавшими без вести числятся 416 человек. Так вот о них также нужно помнить". 

Также он отметил, что опубликованные народным депутатом Надеждой Савченко списки украинских заложников только усложнили процесс обмена пленными.


Фото: https://twitter.com/

Теги: Донбасс, СБУ, освобождение, ДНР, ЛНР, заложники
 
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