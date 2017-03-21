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Ситуация в зоне проведения АТО остается напряженной: потери ВСУ - трое убитых, 12 раненых
За минувшие сутки зафиксировано 60 обстрелов со стороны боевиков. 3 украинских военнослужащих погибли, 12 получили ранения, сообщает штаб АТО.
Горячее всего было на Мариупольском направлении, где вражеская пехота с утра атаковала опорные пункты морпехов под Водяным. Получив огневой отпор враг начал бить по украинским позициям из "Градов" и тяжелой артиллерии 152-мм и 122-мм, говорится в сообщении.
Под огонь артиллерийских систем крупного калибра попали позиции морпехов неподалеку от Лебединского и Талаковки. Из минометов калибра 120-мм и 82-мм враг обстреливал защитников Широкиного, Николаевки, Новотроицкого и Красногоровки. Из стрелкового оружия, пулеметов крупного калибра и гранатометов различных систем противник бил по защитникам Широкиного, Водяного, Новотроицкого и Гнутового. В Широкином российско-террористические войска обстреляли морпехов из БМП и танка.
На Донецком направлении под огнем минометов оказались укрепления сил АТО около шахты Бутовка, а также возле Луганского и Камянки. По позициям в районе Авдеевки враг вел огонь из пулеметов, гранатометов и минометов. Позже огонь открыл танк.
В Луганской обл. около Троицкого, Новозвановки и Новоалександровки противник обстреливал украинские позиции из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По защитникам Трехизбенки ударил из противотанковых управляемых ракет.
Фото: donbass.ua
Теги: Донбасс, война, гибель, ранения, боевики, обстрелы
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