Ситуация в зоне проведения АТО остается напряженной: потери ВСУ - трое убитых, 12 раненых

21.03.2017 07:05

За минувшие сутки зафиксировано 60 обстрелов со стороны боевиков. 3 украинских военнослужащих погибли, 12 получили ранения, сообщает штаб АТО.

Горячее всего было на Мариупольском направлении, где вражеская пехота с утра атаковала опорные пункты морпехов под Водяным. Получив огневой отпор враг начал бить по украинским позициям из "Градов" и тяжелой артиллерии 152-мм и 122-мм, говорится в сообщении.

Под огонь артиллерийских систем крупного калибра попали позиции морпехов неподалеку от Лебединского и Талаковки. Из минометов калибра 120-мм и 82-мм враг обстреливал защитников Широкиного, Николаевки, Новотроицкого и Красногоровки. Из стрелкового оружия, пулеметов крупного калибра и гранатометов различных систем противник бил по защитникам Широкиного, Водяного, Новотроицкого и Гнутового. В Широкином российско-террористические войска обстреляли морпехов из БМП и танка.

На Донецком направлении под огнем минометов оказались укрепления сил АТО около шахты Бутовка, а также возле Луганского и Камянки. По позициям в районе Авдеевки враг вел огонь из пулеметов, гранатометов и минометов. Позже огонь открыл танк.

В Луганской обл. около Троицкого, Новозвановки и Новоалександровки противник обстреливал украинские позиции из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По защитникам Трехизбенки ударил из противотанковых управляемых ракет.



