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"Торговли не будет, даже если Россия «вернет» олигархам их предприятия" - штаб блокады обратился с Открытым письмом к президенту
21.03.2017 21:41
Торговли с оккупированными территориями не будет, "даже если Россия "вернет" ахметовым-новинским-нусенкисам и другим их предприятия". Об этом говорится в "Открытом письме Штаба блокады торговли с оккупированными территориями Президенту Украины", текст которого размещен на Фейсбук-странице Штаба, передает "Остров".
В своем письме Штаб блокады упрекает Президента в необоснованных обвинениях.
"Вы обвинили нас в заблуждении людей, утверждая, что "на самом деле - это был не блокада ОРДЛО. Ну какая блокада, если там дырка на границе с российской федерацией в сотни километров?". Мы спрашиваем вас - ветераны должны были еще заблокировать и границу с Россией? Ветераны сделали то, что могли - заблокировали главный транспортный канал - железнодорожные пути. И это в сотни раз больше, чем сделали вы за 3 года, чтобы сделать Украину независимой от оккупанта. Кстати - это настоящая блокада? Потому что «дыра на границе с РФ в сотни километров» никуда не делась", - говорится, в частности, в письме.
"Вы обвинили ветеранов в том, что они "создали все основания для того, чтобы украинские предприятия были захвачены, конфискованы, разграблены". Господин президент, мы были уверены, что это Россия создала почву для того, чтобы предприятия были захвачены, оккупировав территорию Украины весной 2014 года", - говорится также в письме.
"Вы заявили, что "ограниченный обмен товарами может восстановиться, как только Россия и ее марионетки вернут украинским владельцам и украинскому государству украденные заводы". Господин президент, то, что может вернуть, так же она может и забрать. Не бывает ничего «подконтрольного» на оккупированной территории. Все, что работает на оккупированной территории, работает исключительно с разрешения оккупанта и в пользу оккупанта. Поэтому торговля с любыми предприятиями на оккупированной территории является финансированием оккупанта. Поэтому ветераны заблокировали торговлю на крови. И потому торговли не будет, даже если Россия «вернет» ахметовым-новинским-нусенкисам и другим их предприятия", - заявили в Штабе.
Фото: donbass.ua
Теги: Донбасс, президент, блокада, обращение, штаб, ветераны
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