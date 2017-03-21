В больнице Днепра находятся пятеро раненых и тяжело раненых АТОшников

21.03.2017 09:11

В больницу Днепра госпитализированы 5 бойцов АТО, два из них в крайне тяжелом состоянии. Об этом в комментарии "112 Украина" сообщил главный врач Днепропетровской областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

"Пять человек доставлены за последнюю неделю, трое из них тяжелые, двое - крайне тяжелые. Мы делаем все возможное, сложные операции по несколько часов. В настоящее время мы освободили несколько палат и ожидаем бойцов", - сообщил он.