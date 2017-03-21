В деле крушения авиалайнера рейса МН17 в небе над Донбассом фигурируют 120 человек

21.03.2017 19:36

Около 120 людей фигурирует в деле о сбитом над Донбассом "Боинге", и для того, чтобы вручить им подозрения, разработаны целые операции. Об этом в интервью "Укринформу" сообщил первый замгенпрокурора Дмитрий Сторожук.

"По результатам следствия мы установили 120 человек, которые фигурируют в деле сбивания Боинга. При вынесении подозрений планируем достаточно интересные операции. Они невероятно сложные, к их выполнению будут привлекаться абсолютно все правоохранительные органы пяти стран - участников Международной совместной следственной группы. Мы стремимся не просто вынести декларацию о причастности к этой трагедии чиновников Российской Федерации. Мы хотим, чтобы реальные люди понесли реальное наказание и были представлены в суде".

Кроме того, Сторожук отметил, что для Украины было бы лучше, чтобы слушания проходили в рамках международного трибунала или в национальном суде Нидерландов – "это нивелирует возможность Российской Федерации обвинять нас в ангажированности суда по этому делу".

Напомним, что для расследования крушения была созданная международная совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), в состав которой входят прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

JIT пришла к заключению, что авиалайнер рейса МН17 был сбит ракетой серии 9M38, запущенной с самоходной огневой установки BUK-TELAR с сельскохозяйственного поля в районе поселка Первомайское. Данный район на тот момент находился под контролем пророссийских сепаратистов.

Напомним, "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН-17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 г. На его борту находились 298 человек, все они погибли.