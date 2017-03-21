В "ДНР" посчитали среднюю зарплату по "республике"

21.03.2017 11:42

Появились статические данные о средней зарплате в "Донецкой народной республике".

Об этом сообщается в докладе расположенного в Донецке "Института экономических исследований".

Согласно подсчетам "ИЭИ" в 2015 году фонд оплаты труда сократился на 15,7 млрд рублей по сравнению с 2014 годом и составил 11,9 млрд рублей. На 133 тысячи человек сократилась средняя численность штатных работников на предприятиях — всего трудоустроены 146 тысяч человек. Средняя зарплата штатного работника сократилась на 1,4 тыс рублей и составила 6,8 тысяч рублей.

По состоянию на январь 2016 года сумма задолженности по зарплате составила 999,5 млн рублей, из которых задолженность ДНР — 286,4 млн рублей, прошлых лет — 391,4 млн рублей. По материальной помощи задолженность достигла 321,7 млн рублей.

Напомним, что по данным Главного управления статистики средняя зарплата в Донецкой области на подконтрольной Украине территории в декабре 2016 года составила 7111 гривен, что по комерческом курсу составляет15430 российских рублей.