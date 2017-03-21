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В ГФС озвучили сумму налогов от предприятий оккупированного Донбасса в бюджет Украины
В 2016 году на территории ОРДЛО находилось 13,3 тысячи налогоплательщиков, которые за весь 2016 год уплатили налоговых платежей в Сводный бюджет Украины на сумму 2,8 миллиарда гривен. Об этом сообщает Государственная фискальная служба, передает «Украинская правда».
Так, в январе 2017 было оплачено 161 млн грн. Количество налогоплательщиков снизилась до 7566. В то же время таможенных платежей было уплачено на сумму в 139,7 млн грн.
Также по данным ГФС, за весь 2017 год 9820 человек оплатили 1,3 млрд грн ЕСВ. В то же время за январь 2017 года 6918 человек оплатили 89,7 млн грн ЕСВ.
Ранее сообщалось, что Кабмин подготовил предварительную оценку потерь от блокады в двух сценариях.
Оптимистический сценарий предполагает, что темпы развития экономики в 2017 году замедлятся на 1,2%, номинальный ВВП сократится на 25,8 млрд грн, а инфляция ускорится на 1,8 п. п. Ожидается, что к концу 2017 года нацвалюта может ослабеть еще на 3 грн по отношению к доллару.
Согласно пессимистическому сценарию, ВВП упадет на 2,5%. Влияние на номинальный ВВП составит минус 39 млрд грн. Инфляция прибавит 8,5 п. п. В таком случае гривня к концу 2017 года потеряет 5,6 грн за долл.
Фото: www.brd24.com
Теги: Украина, Донбасс, бюджет, ДНР, ЛНР, налоги
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