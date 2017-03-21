В Минобороны озвучили потери ВСУ за последние сутки

21.03.2017 13:59

За минувшие сутки в зоне АТО погибли трое украинских военных, девятеро получили ранения. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.