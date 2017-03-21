Главная / Новости / Донецкая область / В очередях на КПВВ на Донбассе с начала года умерли семь человек
Последние новости раздела
- В Донецкой области пройдет проверка средств оповещения населения - жителей призывают не паниковать22:39
- ДТЭК предупредил "Донбассэнерго" не закупать уголь, добытый в "ЛДНР"21:56
- "Торговли не будет, даже если Россия «вернет» олигархам их предприятия" - штаб блокады обратился с Открытым письмом к президенту21:41
- Боевики описали имущество "отжатого" отеля Park Inn в Донецке21:34
- В оккупированном Донецке пропала 13-летняя девочка (ФОТО)21:06
- "Когда грабить уже будет некого и нечего, они рванут в Россию" - жители Ростовской области бояться возвращения "защитников русского мира" с Донбасса20:53
- Боксер из Мариуполя стал бронзовым призером чемпионата Европы20:47
- СБУ выявила российских троллей, которые курировали антиукраинские группы в соцсетях20:34
- Блокада Донбасса показала, что в Украине вакуум власти20:22
- Сегодня под обстрел попала прифронтовая Марьинка, есть разрушения (ФОТО)20:12
В очередях на КПВВ на Донбассе с начала года умерли семь человек
21.03.2017 10:44
Семь человек умерли на контрольных пунктах въезда/выезда в очереди, ожидая пропуска на подконтрольную либо неподконтрольную территорию Украины с начала года. Об этом говорится в обзоре о гуманитарной ситуации на контрольно-пропускных пунктах на востоке Украины, обнародованном Управлением по координации гуманитарных вопросов ООН в Украине, передает "Остров".
"С начала года, по меньшей мере, семь гражданских умерли из-за ухудшения состояния здоровья во время ожидания на КПВВ", - говорится в отчете.
Фото: kp.ua
Теги: Донбасс, люди, смерть, КПВВ
Читайте также:
- Ответственность за эскалацию на Донбассе и смерть людей лежит на России и ее боевиках
- 8 сентября - в этот день родились
- Еще одна история об Иловайске
- Донецкий журналист: как вернуть нам желание жить?
- Из-за загрязнения воздуха на Земле преждевременно умрут более 200 млн человек
- ЧП на ММК им. Ильича. В котельной погибли три человека и 8 пострадали
- В Донецкой области пройдет проверка средств оповещения населения - жителей призывают не паниковать22:39
- ДТЭК предупредил "Донбассэнерго" не закупать уголь, добытый в "ЛДНР"21:56
- "Торговли не будет, даже если Россия «вернет» олигархам их предприятия" - штаб блокады обратился с Открытым письмом к президенту21:41
- Боевики описали имущество "отжатого" отеля Park Inn в Донецке21:34
- В оккупированном Донецке пропала 13-летняя девочка (ФОТО)21:06
- "Когда грабить уже будет некого и нечего, они рванут в Россию" - жители Ростовской области бояться возвращения "защитников русского мира" с Донбасса20:53
- Боксер из Мариуполя стал бронзовым призером чемпионата Европы20:47
- СБУ выявила российских троллей, которые курировали антиукраинские группы в соцсетях20:34
- Блокада Донбасса показала, что в Украине вакуум власти20:22
- Сегодня под обстрел попала прифронтовая Марьинка, есть разрушения (ФОТО)20:12
- В Донецкой области пройдет проверка средств оповещения населения - жителей призывают не паниковать22:39
- Кремлю придется вернуть Украине Крым - прогноз экспертовкрым22:20
- Сбербанк России активно ищет пути выхода с украинского рынка22:12
- ДТЭК предупредил "Донбассэнерго" не закупать уголь, добытый в "ЛДНР"21:56
- "Торговли не будет, даже если Россия «вернет» олигархам их предприятия" - штаб блокады обратился с Открытым письмом к президенту21:41
- Боевики описали имущество "отжатого" отеля Park Inn в Донецке21:34
- Как не впасть в депрессию, не остаться "за бортом" или Когда нужно срочно менять работу21:29
- "Имеет неукраинскую кровь" - Савченко высказалась об украинской власти21:15
- В оккупированном Донецке пропала 13-летняя девочка (ФОТО)21:06
- Запуск украинских ракет прошел успешно - Турчинов21:06
- Как не впасть в депрессию, не остаться "за бортом" или Когда нужно срочно менять работу21:29
- Сергій Льовочкін спростував чутки про розкол в партії19:00
- Язык тела: как понять, что вам врут?08:38
- 8 опасений, заблуждений и фактов об уплотнениях в груди08:15
- Тьмяне і сухе: як допомогти пошкодженому волоссю?07:50
- “Это называется – Карма!” Пост блогера о Ахметове набирает поулярности в интернете11:20
- Нас разворовывают до дна. Их «семейные» миллионы – это убитые, раненые, это украденное будущее наших детей, — Муджабаев 11:01
- Перепись населения «ЛНР» от «Ощадбанка»08:18
- КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ СКЛЕЙКУ СОСУДОВ И ВЯЗКОСТЬ КРОВИ 08:08
- Как приучить себя к раннему подъему?22:18
- Журналист о смертном приговоре для главаря "ДНР" после его переезда в "отжатый" особняк Ахметова
- Станислав Васин: На блокпостах — безумие и жесть
- “Это называется – Карма!” Пост блогера о Ахметове набирает поулярности в интернете
- Плотницкий заявил, что вопрос вхождения "ДНР/ЛНР" в состав РФ уже решен
- Синоптик рассказала, когда нужно ждать прихода настоящей весны
- В оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы. ВИДЕО
- Украинцев ожидает повышение тарифов на электроэнергию
- "За страшное слово «никогда», которое вы принесли на подошвах своих мерзких сапог" - пост украинки взорвал соцсети
- «Воевал за «ДНР»: появились доказательства госизмены командира донецкого спецназа Голубана
- Перепись населения «ЛНР» от «Ощадбанка»