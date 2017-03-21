В зоне АТО 36 обстрелов: боевики вели огонь на всех направлениях, применяли и запрещенное вооружение

21.03.2017 18:32

Сегодня, 21 марта, с полуночи до шести вечера оккупанты Донбасса 36 раз обстреляли позиции ВСУ в зоне проведения антитеррористической операции.

По данным пресс-центра АТО, чаще всего под удар попадало Донецкое направление. Из минометов 120-мм и 82-мм калибра боевики поливали там позиции защитников Украины в районах Авдеевки, Луганского, Опытного, шахты Бутовка и Песок. Из гранатометов и пулеметов оккупанты били в районе Зайцево и Луганского. Под вечер противники бил танками и противотанковыми ракетными комплексами по силам АТО, которые держат позиции на останкам шахты Бутовка

На Мариупольском направлении сегодня было куда тише, чем вчера, когда там били пушки и «Грады». Во вторник здесь зафиксированы обстрелы лишь из пулеметов и стрелкового оружия — в районе Водяного, Гнутово, Павлополя. У Николаевки «работал» вражеский снайпер.

На Луганском направлении под огонь вражеских гранатометов и крупнокалиберных пулеметов сегодня попали позиции ВСУ у Новозвановки и Крымского.