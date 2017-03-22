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Акционеры "пустят с молотка" кондитерскую фабрику "Рошен" в Мариуполе
Акционеры Мариупольской кондитерской фабрики Roshen приняли решение о продаже предприятия, входящего в концерн президента Украины Петра Порошенко, сообщили в пресс-службе компании. Об этом 0629 сообщает пресс-служба "Рошен".
Будут выставлены на продажу комплекс самой фабрики и земельный участок. Другие подробности предстоящих торгов, как и цена, не сообщаются.
В финансовой отчетности предприятия "Мариупольская кондитерская фабрика "Рошен" отмечается, что убыток за 2016 год составил 8,171 млн гривен, убыток за 2015 год - 4,821 млн гривен; суммарная дебиторская задолженность по итогам 2016 года оценивается в 22,343 млн гривен.
Ликвидировать предприятие руководство концерна решило после собрания акционеров в апреле 2015 года. По решению собрания на фабрике была назначена «ликвидационная комиссия». Производство было остановлено в феврале 2014 года.
Решение о прекращении деятельности фабрики было принято в связи с его убыточностью. По итогам 2013 года чистые убытки фабрики составили 17,77 млн гривен (около $1,5 млн по курсу 2013 года). Годом ранее фабрика показала чистую прибыль в 11,37 млн гривен (около $1 млн) в 2012 году.
Ранее стало известно, что продавать будут недвижимое имущество, в том числе комплекс кондитерской фабрики, земельный участок, на котором расположена фабрика, здания и другое имущество. Отмечалось, что стоимость комплекса кондфабрики не превышает 40 млн гривен, земучастка - не превышает 25 млн гривен.
Теги: Донбасс, Мариуполь, продажа, фабрика, Порошенко
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