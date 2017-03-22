- Как работали саперы в Балаклее – видео22:25
- Противник ведет пулеметно-гранатометные обстрелы вдоль Бахмутской трассы, - ИС19:38
- Переселенцы с оккупированных территорий могут голосовать по месту жительства, - ОПОРА17:25
- Захарченко предложил не пускать Януковича в "ДНР"15:45
- Сводка: противник активно применяет минометы, танки, артиллерию, у нас есть потери. ВИДЕО15:02
- В приморье у боевиков появились орудия МТ-12 «Рапира», - ИС14:11
- Журналист: жители Донецка практически смирились с беспределом со стороны боевиков13:50
- В «ДНР» паника: массовое нарушение «воинской» дисциплины и мародерство12:45
- Блокпосты: Гнутово "догоняет" Марьинку11:50
- Атаки врага на Авдеевку: силы АТО теряют бойцов09:10
Боевики под Мариуполем понесли колоссальные потери. ВИДЕО
Морские пехотинцы рассказали подробности боя в районе Водяного. Об этом идет речь в сюжете Военного телевидения Украины. Морской пехотинец, позывной «Юрист», показал места обстрелов террористами населенного пункта Водяное. Боевики т.н. «ДНР» использовали Грады, минометы и артиллерию. Боец рассказал подробности боестолкновения в секторе «Мариуполь».
«Сыпанули по полной программе, но наши парни молодцы. Ответили им, дали отпор серьезный», - говорит морской пехотинец.
По его словам, ДРГ террористов подошла впритык к позициям ВСУ, и украинские военнослужащие были вынуждены открыть огонь на поражение по оккупантам. Силы боевиков были отброшены, и морская пехота пошла в контратаку. «Парни туда подошли, но не удалось закрепиться. Противник понес колоссальные потери. Пять «200» и 10 «300», - рассказывает «Юрист».
Александр, мирный житель Водяного, говорит, что люди вынуждены прятаться в подвалы при обстрелах. «Только хотел выйти, тут «Градами» как накрыло, что я и не захотел вылазить», - рассказал он.
Боец «Юрист» также сообщил, что вскоре ВС Украины удастся вернуть под свой контроль оккупированную территорию. «Выйдем на границу с Рашин Федерейшен, и все будет хорошо», - уверен он.
Источник 0629.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
- Как работали саперы в Балаклее – видео22:25
- Противник ведет пулеметно-гранатометные обстрелы вдоль Бахмутской трассы, - ИС19:38
- Переселенцы с оккупированных территорий могут голосовать по месту жительства, - ОПОРА17:25
- Захарченко предложил не пускать Януковича в "ДНР"15:45
- Сводка: противник активно применяет минометы, танки, артиллерию, у нас есть потери. ВИДЕО15:02
- В приморье у боевиков появились орудия МТ-12 «Рапира», - ИС14:11
- Журналист: жители Донецка практически смирились с беспределом со стороны боевиков13:50
- В «ДНР» паника: массовое нарушение «воинской» дисциплины и мародерство12:45
- Блокпосты: Гнутово "догоняет" Марьинку11:50
- Атаки врага на Авдеевку: силы АТО теряют бойцов09:10
- «Арест» Яценюка: в Раде рассказали об опасности для политиков22:48
- Как работали саперы в Балаклее – видео22:25
- В Корее остановлен автозавод Hyundai22:01
- Турецкий гранд хочет купить двух звезд сборной Украины21:45
- Когда украинцы увидят новые пенсии: в Кабмине дали прогноз21:20
- Известны представители всех стран-участниц Евровидения-201721:00
- Тина Кароль удивила неожиданным признанием20:45
- У Дніпрі побили багатодітну вдову "кіборга" через мову (ВІДЕО)20:30
- Антикоррупционеров обязали подавать е-декларации20:10
- Поезд смел с пути автомобиль: есть жертвы — видео19:55
- 8 проблем со здоровьем, о которых «расскажет» ваш язык09:28
- Медики бьют тревогу: современные гаджеты пагубно влияют на зрение, многим людям грозит слепота11:01
- Ученые назвали предвестника скорой смерти09:09
- Андрей Илларионов: "Украине надо продержаться минимум полгода"08:35
- На Земле началась уникальная магнитная буря19:42
- Болезнь Альцгеймера: 9 продуктов, способных спасти вашу память08:50
- Целебные свойства трав: как подобрать правильный чай для здоровья?08:08
- Ведущая "Орла и решки" Леся Никитюк попала в аварию18:23
- Синдром беспокойных ног: а не коснулся ли он вас?09:30
- И только пули щёлкают в садах09:15
- Донбасс – это Украина: штаб АТО сообщил долгожданную новость с фронта, ВСУ без потерь громят оккупантов, боевики в ярости
- Пенсии по-новому: кто будет получать вдвое больше
- Местный житель Балаклеи: Арсенал боеприпасов взорвался после генеральской пьянки. ВИДЕО
- Станислав Васин о блокпостах на Донбассе: "Из-за наплыва пенсионеров там продолжается тотальный хаос, но может быть хуже ещё раз в 500"
- Рядом с границей около Мариуполя разгружают российские танки. Путин готовит наступление?
- "Это мертвая зона, здесь все мертвое" - дончане в шоке от того, во что боевики превращают "Донбасс Арену"
- Известная чеченка произнесла то, что приведет Путина в бешенство: Окуева назвала самое слабое место армии РФ, Украина должна бить по полной
- Героическая гибель бойцов АТО в Донбассе: террористы зверствуют по всей линии фронта, ВСУ несмотря ни на что продолжают освобождать восток Украины от оккупантов
- Автомобилистов ожидает приятная новость - в Украине намерены отменить один из налогов -
- Великоимперское воровство или Оккупированному Донбассу подписан смертный приговор