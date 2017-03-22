"Даже признав "паспорта" "ДНР/ЛНР", РФ никогда не присоединит к себе оккупированные территории

22.03.2017 15:00

Если Кремль признал так называемые "документы" террористических "ДНР/ЛНР", это еще не значит, что следующим шагом будет вхождение сепаратистских образований в состав России. Кроме того, захват боевиками украинских предприятий в оккупированном Донбассе тоже не свидетельство тому, что Путин резко передумал, и вскоре жители Донбасса, как ранее жители аннексированного Крыма, станут гражданами РФ, передает "Диалог. UA".

Политолог Кирилл Сазонов говорит, даже если и кажется, что Кремль начал активное сближение с Донбассом, то не нужно наивно думать о том, что так желаемая Плотницким и Захарченко "интеграция" "республик" в состав РФ произойдет на самом деле.

"На самом деле Путин оставляет себе варианты для отступления. Документы, выданные "Л/ДНР", Москва признает, но никто не обращает внимания, что она признает их в качестве документов граждан Украины. РФ очень жестко это подчеркивает.

Они очень не хотят получить разоренный Донбасс в свою собственность", - заявил Сазонов в комментарии "Апострофу".