Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Командование оккупационных войск намерено мобилизовать 10 тыс. жителей Донбасса

22.03.2017 13:18
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Командование оккупационных войск намерено мобилизовать 10 тыс. жителей Донбасса

Российское командование оккупационных войск, действующих на Донбассе, предпринимает попытки увеличить численность воинских соединений так называемых «1 и 2 армейских корпусов» до 50 тыс. человек (на данный момент численность оккупационной армии — 38 тыс. человек).

Как сообщили в группе «Информационное сопротивление», в связи с тем, что поток «добровольцев» из Российской Федерации сильно уменьшился, пополнение боевики ищут среди местного населения. Для этого на территориях Донецкой и Луганской областей начались активные мобилизационные мероприятия с привлечением резервистов.

Так, повестки из «военкоматов» уже получили около 10 тыс. военнообязанных жителей самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» в возрасте до 50 лет.

Пока речь идет о военных сборах. При этом в докладе «МГБ ДНР», посвященном мобилизации, указывается, что такие действия могут вызвать негативную реакцию и противодействие со стороны отдельных слоев населения, поскольку ранее главарь «ДНР» Александр Захарченко публично обещал, что принудительное привлечение к «военной службе» граждан — это вопрос далекой перспективы, и пока укомплектовывать «1 АК ДНР» будут исключительно «добровольцами».

Стоит также отметить, что, по данным группы «Информационное сопротивление», пополнение террористам приходит и из России. Так, накануне в Луганскую область прибыли три автобуса с представителями так называемого «Войска Донского» (около 100 казаков), 9 единиц 122-мм РСЗО БМ-21 «Град» и порядка 30 грузовиков с боеприпасами.

Источник fakty.ua



Теги: Донбасс, Российская Федерация, ДНР, ЛНР, добровольцы, казаки, Захарченко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх