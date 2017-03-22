Мариупольчанка взяла "в заложники" многоквартирный дом

22.03.2017 07:40

В Мариуполе между жильцами дома по адресу пр. Металлургов, 21 разгорелся очередной скандал. Большинство просит уменьшить подачу теплоснабжения в квартиры. Но их соседка, известная в городе правозащитница Галина Голубова, жалуется в жэк, который максимально открывает задвижку. В редакцию 0629 обратились жители дома с просьбой помочь им разобраться с ситуацией.

Поводом для массовых возмущений стали квитанции за отопление за февраль. Людям начислили по 2 тысячи гривен за теплоснабжение. Большинство жильцов дома — пенсионеры, а у многих не оформлены субсидии. Поэтому пожилые люди не могут позволить себе оплатить счета. Их позицию поддержали и более молодые люди, которые хотят сэкономить на коммунальных услугах.

По словам председателя несостоявшегося ОСМД Ирины Коротиной, в квартирах и подъездах температура очень высокая, жители открывают окна на проветривание. Как только жильцы снижают подачу тепла в квартиры, гражданка Голубова постоянно оставляет жалобы в жэк.

Директор ЖКП «Жилкомплекс» Иван Фтиц рассказал, что они обязаны реагировать на каждую жалобу. Поэтому при проверке, вынуждены открывать вентиль на максимум. Хотя, по-человечески, он их понимает. Сегодня Иван Фтиц посоветовал жителям написать заявление в «Теплосеть», чтобы они проверили температурный режим в доме. Только в том случае, если будет зарегистрировано превышение норм, подачу тепла можно будет сократить.

Галина Голубова прокомментировала 0629, что она предложила компромисс: днем отопление выключать, а на ночь поднимать температуру. Но соседи отказались, поэтому она принципиально придерживается своей позиции.

"Нам по санитарным нормам положено столько тепла, сколько дает котельня. Поэтому пусть топят на полную", - рассказала правозащитница.

Жители предположили, что Галина Голубова специально провоцирует конфликт, чтобы пенсионеры выходили на митинги против тарифов. Они рассказали о ее неблагополучной репутации, что она дважды сидела в тюрьме. Поэтому власти ее боятся и ничего с ней не могут сделать. Они также напомнили, что у нее оформлена инвалидность, но женщина бегает по судам и здоровье у нее отличное.

Но известная мариупольчанка рассказала, что ее соседи лгут. А здоровье женщина потеряла из-за своей профессиональной деятельности. И добавила, что никто экономить на ней и на ее детях не будет. По ее словам, жильцы просто экономят, а субсидии не оформляют из-за высоких пенсий, поэтому они в состоянии платить.

"Да, я раздражаю, конечно, людей. Потому, что со мной спорить сложно с точки зрения закона", - прокомментировала Галина Голубова.

Жительница дома №21 Елена рассказала, что если им не помогут местные власти, они будут писать письмо Владимиру Гройсману. Поскольку они заменили окна, установили приборы учета.

"Мы живем по закону и не хотим тратить государственные средства. Поэтому нужно соблюдать энергоэффективность дома", - рассказала жительница Елена.

Скандал из-за отопления – не единственный среди соседей. Женщина, которая живет на одной лестничной площадке с Галиной Голубовой, рассказала, что правозащитница даже отгородила вход на лестничную площадку, незаконно приварив клетку. Чтобы попасть в квартиру, женщине нужно постоянно открывать замок на клетке. По словам Голубовой, клетку она поставила еще лет 10 назад. Тогда сама женщина не была против, пытаясь отгородить свою дочь от плохой компании.

«Живу как в тюрьме», - рассказала мариупольчанка.

Встреча с руководством жэка не принесла желаемых результатов. Жильцы заявили, что будут и дальше прикручивать тепло. Иван Фтиц, в свою очередь, предупредил, что играть с вентилями нельзя, и пригрозил закрыть подвал. Мариупольцы намерены писать письмо-обращение в КП «Теплосеть».

Напомним, ранее произошел скандал между членами исполкома горсовета, когда вопрос о расширении жилой площади семьи Голубовой сняли с повестки дня.