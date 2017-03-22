- В Мариуполе разрушенный кинотеатр «Союз» переоборудуют в ЦНАП16:34
- «Гудящий апгрейд»: шахтеры и "ополчение" знали о готовящейся "национализации" еще в 2016 году16:03
- У Порошенко назвали условия для снятия транспортной блокады Донбасса15:20
- "Даже признав "паспорта" "ДНР/ЛНР", РФ никогда не присоединит к себе оккупированные территории15:00
- Акционеры "пустят с молотка" кондитерскую фабрику "Рошен" в Мариуполе 14:20
- Командование оккупационных войск намерено мобилизовать 10 тыс. жителей Донбасса13:18
- В окрестностях Мариуполя идет бой13:01
- Немецкие советники о блокаде ЛДНР: Шок для Украины12:20
- "Посольство ДНР" в Афинах: власти Греции сделали жесткое заявление и поставили боевиков Донбасса на место11:40
- В результате обстрела боевиками с. Зайцево повреждены дом и хозпостройка11:20
Немецкие советники о блокаде ЛДНР: Шок для Украины
Потери украинской экономики от блокады перемещения товаров через линию разграничения в зоне АТО составляют около 1,6% ВВП. Об этом заявил руководитель группы немецких советников в Украине Рикардо Джуччи.
"Мы посчитали, что в неподконтрольных районах сейчас производят 1,6% ВВП Украины", - сообщил Джуччи.
Наибольшие проблемы, по его словам, возникнут в производстве стали, также ощутимым будет влияние на электроэнергетику.
Как отметил немецкий экономист, в общем, "с макроэкономической точки зрения, это, несомненно, шок для страны", иначе МВФ не переносил бы вопрос выделения следующего транша кредита по программе EFF. В то же время, добавил Джуччи, "это не катастрофа".
Он пояснил, что если в течение 2013 года производственные цепи на Донбассе были тесно связаны, то сейчас ситуация изменилась - за три года интеграция стала намного меньше, она сохраняется прежде всего в производстве стали.
"Для других секторов мы не ожидаем сильных шоков. В значительной мере эти два региона уже отделились. Антрацит и кокс можно импортировать. Это будет дороже, есть логистические вопросы, но Украина может справиться с этим без масштабных негативных последствий", - отметил Джуччи.
Источник korrespondent.net
Теги: Украина, Донбасс, Антрацит, МВФ, блокада, АТО, ВСУ
- Вопрос предоставления транша Украине исчез из повестки дня совета директоров МВФ 20 марта
- Стабильность зависит от МВФ
- У Порошенко назвали условия для снятия транспортной блокады Донбасса
- Шкиряк пояснил кому разрешат пересекать линию разграничения
- Украинский боец-перебежчик убил в зоне АТО командира взвода и сбежал к боевикам
- Из тупика донбасского конфликта есть лишь три выхода
- В Мариуполе разрушенный кинотеатр «Союз» переоборудуют в ЦНАП16:34
- «Гудящий апгрейд»: шахтеры и "ополчение" знали о готовящейся "национализации" еще в 2016 году16:03
- У Порошенко назвали условия для снятия транспортной блокады Донбасса15:20
- "Даже признав "паспорта" "ДНР/ЛНР", РФ никогда не присоединит к себе оккупированные территории15:00
- Акционеры "пустят с молотка" кондитерскую фабрику "Рошен" в Мариуполе 14:20
- Командование оккупационных войск намерено мобилизовать 10 тыс. жителей Донбасса13:18
- В окрестностях Мариуполя идет бой13:01
- Немецкие советники о блокаде ЛДНР: Шок для Украины12:20
- "Посольство ДНР" в Афинах: власти Греции сделали жесткое заявление и поставили боевиков Донбасса на место11:40
- В результате обстрела боевиками с. Зайцево повреждены дом и хозпостройка11:20
- Путин сделал заявление по газовому сотрудничеству с Украиной17:29
- Юлии Самойловой запретили въезд в Украину, в ответ Россия собирается бойкотировать Евровидение16:53
- В Мариуполе разрушенный кинотеатр «Союз» переоборудуют в ЦНАП16:34
- Власти Украины повторяют ошибки России16:20
- «Гудящий апгрейд»: шахтеры и "ополчение" знали о готовящейся "национализации" еще в 2016 году16:03
- Нафтогаз признал возможность банкротства15:42
- У Порошенко назвали условия для снятия транспортной блокады Донбасса15:20
- "Даже признав "паспорта" "ДНР/ЛНР", РФ никогда не присоединит к себе оккупированные территории15:00
- В Будапеште заговорили о создании угорских автономий в соседних странах: МИД Украины восприняло заявление с недоумением14:40
- Акционеры "пустят с молотка" кондитерскую фабрику "Рошен" в Мариуполе 14:20
- «Гудящий апгрейд»: шахтеры и "ополчение" знали о готовящейся "национализации" еще в 2016 году16:03
- Пост Николая Цукура о товарной блокаде становится Хитом Сети 08:13
- Как не впасть в депрессию, не остаться "за бортом" или Когда нужно срочно менять работу21:29
- Сергій Льовочкін спростував чутки про розкол в партії19:00
- Язык тела: как понять, что вам врут?08:38
- 8 опасений, заблуждений и фактов об уплотнениях в груди08:15
- Тьмяне і сухе: як допомогти пошкодженому волоссю?07:50
- “Это называется – Карма!” Пост блогера о Ахметове набирает поулярности в интернете11:20
- Нас разворовывают до дна. Их «семейные» миллионы – это убитые, раненые, это украденное будущее наших детей, — Муджабаев 11:01
- Перепись населения «ЛНР» от «Ощадбанка»08:18
- Журналист о смертном приговоре для главаря "ДНР" после его переезда в "отжатый" особняк Ахметова
- Станислав Васин: На блокпостах — безумие и жесть
- “Это называется – Карма!” Пост блогера о Ахметове набирает поулярности в интернете
- Плотницкий заявил, что вопрос вхождения "ДНР/ЛНР" в состав РФ уже решен
- Синоптик рассказала, когда нужно ждать прихода настоящей весны
- "За страшное слово «никогда», которое вы принесли на подошвах своих мерзких сапог" - пост украинки взорвал соцсети
- В "ДНР" посчитали среднюю зарплату по "республике"
- В оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы. ВИДЕО
- Идентификация переселенцев: через какие унижения приходится проходить пенсионерам - ВПЛ в Ощадбанке, чтобы получить свои заработанные копейки
- «Воевал за «ДНР»: появились доказательства госизмены командира донецкого спецназа Голубана