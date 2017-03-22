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"Посольство ДНР" в Афинах: власти Греции сделали жесткое заявление и поставили боевиков Донбасса на место

22.03.2017 11:40
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"Посольство ДНР" в Афинах: власти Греции сделали жесткое заявление и поставили боевиков Донбасса на место

Террористы "ДНР" громогласно объявили о появлении в Афинах "представительства" "республики". По информации пророссийских боевиков, "представительство" будет работать не как дипломатическая структура, а как "орган информирования и коммуникации по развитию культурных и экономических связей". Один из представителей боевиков Андреас Заферис заявил, что на Донбассе живет значительная диаспора с греческими корнями, при этом это уже третье "представительство" в Европе, после Италии и Чехии.

При этом власти Греции сделали официальное заявление, в котором немедленно поставили на место пособников террористов. Представитель МИД Греции заявил сегодня журналистам, что власти никогда не признавали "ДНР", а открывшееся "представительство" не имеет никакого официального статуса в стране. При этом все действия, которые подрывают территориальную целостность Украины, осуждаются греческой властью и установленной позицией правительства.

Источник dialog.ua



Теги: Донбасс, Греция, Афины, представительство, ДНР, ЛНР
 
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