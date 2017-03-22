У Порошенко назвали условия для снятия транспортной блокады Донбасса

22.03.2017 15:20

Представитель президента в Верховной Раде Артур Герасимов назвал условия прекращения экономической блокады Донбасса. Об этом он рассказал в эфире программы «Левый берег с Соней Кошкиной».

«Блокада может быть прекращена при трех условиях: полное прекращение огня, отвод тяжелой техники и возвращение предприятий в украинскую юрисдикцию», – заявил Герасимов.

Он добавил, что все эти пункты входят в Минские договоренности, которые Украина полностью выполняет.

Герасимов отверг утверждение, что решение СНБО о введении официальной блокады стало спонтанной реакцией власти на блокаду, которую уже почти два месяца вели ветераны АТО.

«Базовый принцип, который мы должны проговорить, – нужно четко отличать блокаду и решение СНБО. Когда мы говорим о решении СНБО, то оно стало ответом на одну простую вещь – на то, что предприятия на оккупированной территории были по-простому сказать "отжаты" боевиками, и дальше было четкое требование, что "теперь, уважаемые коллеги, вы должны деньги платить, нам, террористам!"», – сказал представитель президента в парламенте.

Он заверил, что до недавних событий деньги представителям «республик» не поступали, поскольку это были украинские предприятия, поэтому все финансовые операции происходили под украинской юрисдикцией.

Напомним: в среду, 15 марта, на заседании СНБО президент Петр Порошенко предложил временно прекратить транспортное сообщение с неподконтрольными территориями Донбасса. СНБО поддержал предложение президента. С 13:00 15 марта были перекрыты все автомобильные и железнодорожные пути, ведущие к линии разграничения.

Источник dnews.dn.ua