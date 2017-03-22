В “армии” Захарченко большие проблемы с “добровольцами”: стало известно о жестком решении российских кураторов

22.03.2017 10:17

На оккупированной территории Донецкой области повестки из “военкоматов” получили около 10 тысяч военнообязанных жителей “ДНР” и “ЛНР” в возрасте до 50 лет, пишет Диалог UA. Всем призывникам говорят, что пока их призовут исключительно на “cборы”. Минобороны РФ выдало распоряжение об увеличении чиcленности “1-го АК ДНР” и “2-го АК ЛНР” до 50 тысяч человек.

Сейчас в рядах террористов числятся только 38 тысяч человек. Набор “добровольцев” буду проводить на фоне резкого уменьшения потока российских наемников. Основную часть пополнения оккупанты собираются получить из среды местных жителей Донбасса, пишет на своей странице в Facebook военный эксперт и нардеп Дмитрий Тымчук. По его данным, сейчас в ОРДЛО начали мобилизационные мероприятия. Около 10 тысяч человек уже получили так называемые повестки из “военкоматов”. Пока местным жителям говорят, что их призывают на “сборы”. Тем временем в “МГБ ДНР” уже предупреждают верхушку “республики” о том, что мобилизационные мероприятия могут вызвать общественный резонанс. В начале февраля Александр Захарченко лично обещал, что принудительного привлечение к “военной службе” в ближайшее время не будет.