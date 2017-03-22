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Архив - Донецкая область

В «ДНР» и «ЛНР» собираются провести «национализацию» пустующих квартир, чтобы заселить в них российских наемников

22.03.2017 19:25
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В «ДНР» и «ЛНР» собираются провести «национализацию» пустующих квартир, чтобы заселить в них российских наемников

С целью предотвращения массового увольнения личного состава, командование российских оккупационных войск обязало местные органы власти так называемых "ДНР/ЛНР" в кратчайшие сроки провести ревизию подконтрольного жилого фонда с целью “национализации” квартир, домов и хозяйственных построек граждан, которые их оставили на срок более трех месяцев, сообщает 62 с ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"В “национализированные” помещения планируется заселять граждан РФ, не имеющих жилья на территории России и заявивших о готовности продлить контракт на прохождение военной службы в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Центра территориальных войск Южного ВО ВС РФ в случае обеспечения их жильем", - говорится в сообщении ГУР.



Теги: Донбасс, квартиры, ДНР, ЛНР, национализация, наемники
 
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