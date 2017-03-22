В Мариуполе месячник добровольной сдачи оружия пройдет в апреле

22.03.2017 10:40

В апреле 2017 года Нацполиция Украины проведет месячник добровольной сдачи оружия. Гражданам гарантируется освобождение от уголовной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции, - передает агентство Интерфакс-Украина.

Месячник проводится с целью выведения боеприпасов, взрывчатых веществ и специальных средств предметов из незаконного оборота.

"Граждане, которые добровольно обратятся в полицию с целью сдачи оружия, боеприпасов, взрывных материалов и специальных средств, хранящихся ими незаконно, в соответствии с требованиями ст. 263 Уголовного кодекса Украины освобождаются от уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Лица, сдавшие в добровольном порядке охотничье огнестрельное, холодное, газовое оружие, получат возможность в дальнейшем зарегистрировать это оружие в личную собственность на законных основаниях.

Ответственность за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами предусмотрена ч. 1 ст. 263 Уголовного Кодекса Украины и влечет за собой наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Напомним, последний месячник в Мариуполе проходил с 1 по 31 октября 2016 года.

Источник 0629.com.ua