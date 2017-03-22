В результате обстрела боевиками с. Зайцево повреждены дом и хозпостройка

22.03.2017 11:20

В результате обстрела боевиками с. Зайцево Донецкой области поврежден дом и хозпостройка. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции Донецкой области.

В полицию поступило сообщение от 62-летнего жителя с. Зайцево о повреждении домовладения, расположенного по ул. Комсомольская, 16.

Мужчина рассказал, что во время обстрела боевиков, который произошел ночью, снарядом была разрушена хозяйственная постройка. Осколками повреждены окна дома и посечено ограждение.

"На месте происшествия работают сотрудники Бахмутского отдела полиции. Полицейские документируют повреждения, обходят улицы и оказывают помощь мирным жителям. Как предварительно известно, в результате обстрела жертв и пострадавших нет", - сообщили в полиции.

Предварительная правовая квалификация - ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Источник 112.ua