На опорнике перебили всех, кто там был: подробности жесткой схватки на Донбассе

23.03.2017 21:38

Волонтер и блогер Серж Марко 23 марта рассказал подробности боя под селом Водяное Донецкой области, когда бойцы сил АТО пытались захватить позицию боевиков.

Эти подробности Марко изложил в Facebook.

По его словам, один из бойцов сил АТО в ходе боя прыгнул в окоп к противнику и убил там сразу троих боевиков.

"Да, бой был на чужих позициях. Да, один морпех прыгнув в окоп убил троих. Но не врукопашную же! А из своего штатного автомата. По сути морпех сделал то, что два месяца назад не вышло у боевиков при штурме морпеховского опорника", - сообщает подробности Марко.

В целом же украинским военным удалось уничтожить 9 террористов.

"Три часа был бой за опорник. Танк сепаров не подбили (как его подбить из гранатомета то?), но два раза "прогоняли". На третий раз танк вернулся и выкатился на 200 метров к позиции и начал ее расстреливать в упор. В это время у нашего танка закончился БК. БМП которая пыталась вести бой с танком не обращая внимания что они с танком из "разных весовых категорий" получила неслабо осколками и поврежденная вышла из боя", - пишет волонтер.

Однако и силы АТО в этом бою понесли потери: 2 погибших: "Пулеметная очередь и...трое раненых и двое убитых...в горячке боя смогли только раненых вытащить, риск потерять людей вытаскивая павших в тот момент был огромным. Привратности войны...бывает везет...а бывает все летит кубарем просто из за того что у твоего танка не вовремя закончился БК".

Кроме того, украинские военные так и не смогли окопаться и закрепиться на захваченной позиции: противник подогнал тяжелую технику и отбил позицию.

По словам Марко, бои под Водяным на данный момент продолжаются.