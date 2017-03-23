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На опорнике перебили всех, кто там был: подробности жесткой схватки на Донбассе
Волонтер и блогер Серж Марко 23 марта рассказал подробности боя под селом Водяное Донецкой области, когда бойцы сил АТО пытались захватить позицию боевиков.
Эти подробности Марко изложил в Facebook.
По его словам, один из бойцов сил АТО в ходе боя прыгнул в окоп к противнику и убил там сразу троих боевиков.
"Да, бой был на чужих позициях. Да, один морпех прыгнув в окоп убил троих. Но не врукопашную же! А из своего штатного автомата. По сути морпех сделал то, что два месяца назад не вышло у боевиков при штурме морпеховского опорника", - сообщает подробности Марко.
В целом же украинским военным удалось уничтожить 9 террористов.
"Три часа был бой за опорник. Танк сепаров не подбили (как его подбить из гранатомета то?), но два раза "прогоняли". На третий раз танк вернулся и выкатился на 200 метров к позиции и начал ее расстреливать в упор. В это время у нашего танка закончился БК. БМП которая пыталась вести бой с танком не обращая внимания что они с танком из "разных весовых категорий" получила неслабо осколками и поврежденная вышла из боя", - пишет волонтер.
Однако и силы АТО в этом бою понесли потери: 2 погибших: "Пулеметная очередь и...трое раненых и двое убитых...в горячке боя смогли только раненых вытащить, риск потерять людей вытаскивая павших в тот момент был огромным. Привратности войны...бывает везет...а бывает все летит кубарем просто из за того что у твоего танка не вовремя закончился БК".
Кроме того, украинские военные так и не смогли окопаться и закрепиться на захваченной позиции: противник подогнал тяжелую технику и отбил позицию.
По словам Марко, бои под Водяным на данный момент продолжаются.
Теги: Донбасс, война, опорный пункт, Водяное
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