Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Поліцейські перекрили всі дороги до окупованих територій

23.03.2017 20:48
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Поліцейські перекрили всі дороги до окупованих територій

В представництві Національної поліції заявили, що правоохоронці перекрили всі дороги по лінії розмежування, які сполучають з так званими республіками «ЛНР» та «ДНР», інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.

В прес-службі Нацполіції зазначили, що мова йде про всі шляхи від Станиці Луганської до міста Маріуполь. Також поліцейські взяли під контроль автошляхи за межами основних транспортних коридорів, що сполучають з контрольно-пропускними пунктами для в’їзду та виїзду. Такі дії пов’язані з метою перевірки вантажів, які транспортуються на окуповані території. Загалом створено шість міжвідомчих мобільних груп, в яких задіяні представники різних правоохоронних структур. Зокрема до роботи залучено співробітників Національної поліції, Державної фіскальної служби та Національної гвардії. Представництво Нацполіції заявило, що передбачено, що сформовані групи будуть працювтаи 24 години на добу.

Нагадаємо, що президентське розпорядження, на основі якого і було перекрито дороги на Донбасі, було підписано Петром Порошенком минулого тижня. В Європейському Союзі розкритикували таке рішення президента України, заявивши, що блокада не сприяє примиренню в разі пошуків політичних домовленостей. 



Теги: Донбасс, полиция, оккупация, дороги, ДНР, ЛНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх