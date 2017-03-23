В Донецкой области прогремел взрыв: есть жертвы

23.03.2017 22:50

В селе Ивановка Донецкой области сегодня, 23 марта, прогремел взрыв

Как передает Politeka, подробности сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области.

Так, уже известно, что смертельные ранения получил мужчина. Личность его пока устанавливается.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Покровского отдела полиции. Правоохранители устанавливают личность погибшего, природу взрыва, возможных свидетелей и другие обстоятельства происшествия», — комментируют правоохранители.

Напомним, в ночь на четверг, 23 марта, на отдельных площадках базы вооружения, расположенной в городе Балаклея Харьковской области, начался пожар и произошли взрывы. Министр обороны Украины Степан Полторак заявлял, что значительная часть боеприпасов с начала проведения АТО была рассредоточена на другие объекты хранения. Он также заверил, что ВСУ имеют достаточный запас боеприпасов и оружия для выполнения боевых задач.

Позже премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, как долго может продолжаться пожар на складах с боеприпасами. Согласно его прогнозу ЧП может затянуться на неделю.

Вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко озвучивал схему ликвидации чрезвычайной ситуации в Харьковской области.