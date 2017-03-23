В Мариуполе вводится ночной паспортный контроль

23.03.2017 19:10

С сегодняшнего дня, 23 марта 2017 г. в рамках временных ограничений, введенных антитеррористическим центром, полиция Донетчины вводит усиленные меры безопасности.



Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Донецкой области.



В связи с обострением ситуации в районе проведения АТО, повысился риск проникновения на территорию Украины вражеских ДРГ. Антитеррористический центр при Службе безопасности Украины в соответствии с Законом Украины «О борьбе с терроризмом» ввел временные ограничения на территории области, - сообщает Донецкая областная военно-гражданская администрация.

В списке введенных мер:

- запрет перемещения зарегистрированного спортивного, охотничьего огнестрельного оружия в районе проведения АТО;



- ограничение движения транспортных средств по дорогам, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и проходят за пределами установленных пунктов пропуска, кроме специализированной сельскохозяйственной техники, проводит полевые работы;



- усиление работы патрульной охранной службы и осуществления превентивной и профилактической деятельности по недопущению правонарушений, недопущение пребывания в районах проведения мероприятий иностранных граждан и лиц, не имеющих соответствующей регистрации;



- обеспечение своевременного реагирования на заявления, сообщения о преступлениях, другие правонарушения и события, а также проведение организационных и практических мероприятий по обеспечению общественной безопасности и порядка на улицах, площадях, в парках, скверах, на стадионах, вокзалах и других общественных местах;



- ограничения перемещения лиц без документов, удостоверяющих личность, с 22:00 до 5:00;



- запрет пребывания в лесных массивах и лесополосах, возле водоемов (рек, озер) в районах расположения уязвимых в террористическом отношении объектов, магистральных газопроводов, химических предприятий, ТЭС, плотин и т.д. (кроме сотрудников лесного хозяйства и должностных лиц, задействованных в проведении работ по техническому обслуживанию);



- запрет проведения туристических экскурсий и походов, рыболовства гражданами Украины и другими лицами вне установленных в соответствии с законодательством таких мест;



- запрет использования радиостанций в транспортных средствах, кроме установленных на транспорте специального назначения (или зарегистрированных в установленном порядке);



- запрет осуществления любых полетов беспилотных, легкомоторных летательных аппаратов и проведение фото-, кино- и видео съемок, а также видео, кино- и фотосъемки военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, военной техники, местности расположения воинских подразделений ВСУ, НГУ, пограничных частей, МВДУ, СБУ, которые включены в перечень сил и средств АТО) и объектов.



«Указанные ограничения касаются всех граждан Украины, кроме военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в составе подразделений,привлеченных к силам и средствам АТО», - указано в сообщении.



Пресс-офицер сектора "Мариуполь" Сергей Жмурко пояснил 0629, что все вышеуказанные мероприятия вводятся с целью пресечения возможных диверсионных атак террористов.



К сведению, сегодня ночью в Харьковской области произошло возгорание склада с боеприпасами, а несколько часов назад в центре Киева был убит экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков.

Источник: https://www.0629.com.ua