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Піонтковський пояснив, як Путін змінив тактику щодо «Л/ДНР»

24.03.2017 11:30
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Піонтковський пояснив, як Путін змінив тактику щодо «Л/ДНР»

Російське політичне керівництво змінило власну тактику по відношенню до невизнаних світовою спільнотою самопроголошених «ДНР» і «ЛНР». Як передає replyua.net, таку точку зору у своїй статті для одного з українських видань оприлюднив політолог з РФ Андрій Піонтковський. 

На переконання експерта, зараз російський президент Володимир Путін вирішив відмовитися від ідеї «впихання» так званих республік окупованого Донбасу до України, з метою її подальшого розпаду. Андрій Піонтковський вважає, що Путін усвідомив, що влада України на таке не погодиться іти, а країни Заходу не володіють необхідними важелями тиску на офіційний Київ у даному аспекті. 

За словами політичного експерта, в даний час російська влада пішла на зміну своєї тактики та вирішила підвищити суб'єктності «ДНР» і «ЛНР». Серед ознак такої тенденції Піонтковський назвав те, що Кремль визнав «паспорти», переадресував власність та реанімував політичні трупи Януковича і Азарова. У той же час, політичний експерт переконаний, що з метою зміцнити «керівництво» на окупованих територіях Донбасу кремлівська влада може відправити туди Азарова та визнати його «українським легітимним урядом». 



Теги: Донбасс, Путин, ДНР, ЛНР
 
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