- Мариуполь сотрясла серия мощных взрывов13:10
- Піонтковський пояснив, як Путін змінив тактику щодо «Л/ДНР»11:30
- Правозащитники заявили о вербовке детей в ряды боевиков «л/днр»10:15
- В зоне АТО растет число обстрелов: бьют из «Градов» и ствольной артиллерии10:10
- В Донецкой области прогремел взрыв: есть жертвы22:50
- Боевики «ЛДНР» могут лишиться «признания» России22:48
- На опорнике перебили всех, кто там был: подробности жесткой схватки на Донбассе21:38
- Поліцейські перекрили всі дороги до окупованих територій20:48
- В Мариуполе вводится ночной паспортный контроль19:10
- В зоне АТО разрываются «Грады» и минометы: есть погибшие09:42
Піонтковський пояснив, як Путін змінив тактику щодо «Л/ДНР»
Російське політичне керівництво змінило власну тактику по відношенню до невизнаних світовою спільнотою самопроголошених «ДНР» і «ЛНР». Як передає replyua.net, таку точку зору у своїй статті для одного з українських видань оприлюднив політолог з РФ Андрій Піонтковський.
На переконання експерта, зараз російський президент Володимир Путін вирішив відмовитися від ідеї «впихання» так званих республік окупованого Донбасу до України, з метою її подальшого розпаду. Андрій Піонтковський вважає, що Путін усвідомив, що влада України на таке не погодиться іти, а країни Заходу не володіють необхідними важелями тиску на офіційний Київ у даному аспекті.
За словами політичного експерта, в даний час російська влада пішла на зміну своєї тактики та вирішила підвищити суб'єктності «ДНР» і «ЛНР». Серед ознак такої тенденції Піонтковський назвав те, що Кремль визнав «паспорти», переадресував власність та реанімував політичні трупи Януковича і Азарова. У той же час, політичний експерт переконаний, що з метою зміцнити «керівництво» на окупованих територіях Донбасу кремлівська влада може відправити туди Азарова та визнати його «українським легітимним урядом».
Теги: Донбасс, Путин, ДНР, ЛНР
- Переворот в ДНР: версия от партизанского отряда "Тени"
- Куда пропал Захарченко?
- Донецкое направление: сепаратистам делают «пластику», а они «делают ноги»
- Забота о людях - Лавров разъяснил указ Путина о признании документов "ЛДНР"
- Кукловодами донбасских "республик" назвали помощников Путина
- Стрелков-Гиркин опубликовал сенсационные детали новых планов Кремля
- Мариуполь сотрясла серия мощных взрывов13:10
- Піонтковський пояснив, як Путін змінив тактику щодо «Л/ДНР»11:30
- Правозащитники заявили о вербовке детей в ряды боевиков «л/днр»10:15
- В зоне АТО растет число обстрелов: бьют из «Градов» и ствольной артиллерии10:10
- В Донецкой области прогремел взрыв: есть жертвы22:50
- Боевики «ЛДНР» могут лишиться «признания» России22:48
- На опорнике перебили всех, кто там был: подробности жесткой схватки на Донбассе21:38
- Поліцейські перекрили всі дороги до окупованих територій20:48
- В Мариуполе вводится ночной паспортный контроль19:10
- Странные бои, свечение неба, беспилотники и очередная паника в "лнр"18:00
- Минималку в Украине могут повысить в три раза13:21
- Кто станет новым главой БПП: все кандидаты13:15
- Мариуполь сотрясла серия мощных взрывов13:10
- В Крыму ушла «под землю» трасса Севастополь-Симферополь13:05
- Что известно о киллере Вороненкова: уроженец Крыма и агент РФ — фото12:55
- Объединение с Россией: о чем Ле Пен вещает в Москве12:41
- НКРЭ неожиданно подняла цены на электроэнергию – документ12:30
- Взрывы в Балаклее: стало известно о погибшей12:20
- Пожар в Балаклее удалось локализировать12:15
- Порошенко утвердил секретную программу развития ВСУ до 2020 года12:15
- Болезнь Альцгеймера: 9 продуктов, способных спасти вашу память08:50
- Целебные свойства трав: как подобрать правильный чай для здоровья?08:08
- Ведущая "Орла и решки" Леся Никитюк попала в аварию18:23
- Синдром беспокойных ног: а не коснулся ли он вас?09:30
- И только пули щёлкают в садах09:15
- Вот, что происходит с вашим телом, если вы часто носите высокие каблуки08:12
- О реимбурсации замолвите слово…07:30
- Ночью в очереди на КПВВ люди становятся пушечным мясом и живым щитом для военны21:22
- Блокадникам не понять. Почему в ОРДЛО не будет восстания20:32
- Как блокада изменит жизнь украинцев: рост цен, новый курс доллара и сокращение темпов роста ВВП18:37
- "За страшное слово «никогда», которое вы принесли на подошвах своих мерзких сапог" - пост украинки взорвал соцсети
- В "ДНР" посчитали среднюю зарплату по "республике"
- Идентификация переселенцев: через какие унижения приходится проходить пенсионерам - ВПЛ в Ощадбанке, чтобы получить свои заработанные копейки
- В “армии” Захарченко большие проблемы с “добровольцами”: стало известно о жестком решении российских кураторов
- Пенсионеры-переселенцы стали в беспОЩАДные очереди
- "Посольство ДНР" в Афинах: власти Греции сделали жесткое заявление и поставили боевиков Донбасса на место
- "Ополченцы" и "ихтамнеты" понесли значительные потери в результате вчерашнего боя в районе Водяного (ВИДЕО)
- Експерт пояснив, куди можуть долетіти снаряди з Балаклії
- Боевики под Мариуполем понесли колоссальные потери. ВИДЕО
- Экс-нардеп и регионал Владимир Олейник заявил, что в Украине готовится государственный переворот: есть три группы