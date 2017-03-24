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Архив - Донецкая область

Правозащитники заявили о вербовке детей в ряды боевиков «л/днр»

24.03.2017 10:15
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Правозащитники заявили о вербовке детей в ряды боевиков «л/днр»

На неподконтрольной территории Донбасса существует целая сеть так называемых военно-патриотических лагерей, где детей обучают военному делу. 

Как сообщает общественная организация «Восточноукраинский центр общественных инициатив», в ходе исследования правозащитники зафиксировали на неконтролируемой территории около 100 случаев непосредственного привлечения и вовлечения детей в вооруженный конфликт.

В большинстве случаев дети находились в среде незаконных вооруженных формирований. Часть из них, согласно международному законодательству, может квалифицироваться как военное преступление, отмечают правозащитники.

Ранее группа ИС сообщала, что  российские оккупанты готовят принудительный призов в ряды террористов «днр». 

 

Источник:  sprotyv.info



Теги: Донбасс, война, дети, вербовка, ДНР, ЛНР
 
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