Стала известна причина взрывов в Мариуполе

24.03.2017 13:30

Вблизи Мариуполя происходит утилизация снарядов.



Об этом 0629 рассказал пресс-офицер сектора «Мариуполь» Сергей Жмурко.



Сегодня в 0629 обратились обеспокоенные мариупольцы. Жители сообщили, что слышали мощные взрывы в Кальмиусском и Центральном районах в 10:00 и 10:20. Также сообщения от мариупольцев о том, что сильные взрывы слышны в разных районах города, приходят до сих.



Пресс-офицер сектора «Мариуполь» Сергей Жмурко сообщил 0629 о том, что с утра в районе города происходит утилизация боеприпасов. Взрывы будут слышны до 15:00. Он попросил мариупольцев сохранять спокойствие.



Буквально сейчас заместитель городского головы Мариуполя Ярослав Хотнянский дает пресс-конференцию по этому поводу. Он сказал, что на линии разграничения обстановка спокойная и контролируемая ВСУ. Опасности для жителей города нет. Ярослав Хотнянский добавил, что подобная утилизация давно не проводилась вблизи Мариуполя. На месте работают военные и ГСЧС.