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Архив - Донецкая область

Стала известна причина взрывов в Мариуполе

24.03.2017 13:30
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Стала известна причина взрывов в Мариуполе

Вблизи  Мариуполя происходит утилизация снарядов.

Об этом 0629 рассказал пресс-офицер сектора «Мариуполь» Сергей Жмурко.

Сегодня в 0629 обратились обеспокоенные мариупольцы. Жители сообщили, что слышали мощные взрывы в Кальмиусском и Центральном районах в 10:00 и 10:20. Также сообщения от мариупольцев о том, что сильные взрывы слышны в разных районах города, приходят до сих.

Пресс-офицер сектора «Мариуполь» Сергей Жмурко сообщил 0629 о том, что с утра в районе города происходит утилизация боеприпасов. Взрывы будут слышны до 15:00. Он попросил мариупольцев сохранять спокойствие.

Буквально сейчас заместитель городского головы Мариуполя Ярослав Хотнянский дает пресс-конференцию по этому поводу. Он сказал, что на линии разграничения  обстановка спокойная и контролируемая ВСУ. Опасности для жителей города нет. Ярослав Хотнянский добавил, что подобная утилизация давно не проводилась вблизи Мариуполя. На месте работают военные и ГСЧС.



Теги: Донбасс, Мариуполь, взрывы
 
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