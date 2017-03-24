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В зоне АТО растет число обстрелов: бьют из «Градов» и ствольной артиллерии
За прошедшие сутки, 23 марта, нарушая существующие договоренности, российско-оккупационные войска 94 раза обстреливали украинских защитников из оружия калибром более 100 мм вдоль всей линии разграничения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УП.
Так, на Донецком направлении в течение суток больше всего огневых ударов враг нанес по позициям ВСУ под Авдеевкой и шахтой Бутовкой, обстреливая их из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем, минометов калибра 82 мм и 120 мм. Из ствольной артиллерии калибра 122 мм противник вел огонь по защитникам Зайцевого, а вблизи Новгородского украинских воинов обстреливал снайпер.
На Мариупольском направлении эпицентром огневых противостояний продолжает оставаться Широкино. По позициям морских пехотинцев враг вел огонь из гранатометов, зенитной установки, минометов калибра 120 мм, танка, РСЗО "Град-П". Защитников Марьинки противник обстреливал из танка, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Вблизи Красногоровки зафиксировано применение врагом минометов калибра 120 мм и артиллерийских систем калибра 122 мм, а в районах населенных пунктах Водяное и Новотроицкое российско-оккупационные войска вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.
На Луганском направлении из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны позиции сил АТО под Новозвановкой, а из гранатометов различных систем и пулеметов - позиции вблизи Крымского, Попасной и Новотошковки.
Вследствие обстрелов ранены трое украинских военнослужащих.
В штабе АТО добавили, что для того чтобы снизить огневую активность противника украинские военные неоднократно открывали огонь в ответ.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, война, АТО, обстрелы
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