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Боевики эксплуатируют жителей Харцызска
В редакцию tribun.com.ua пришло письмо от жителя оккупированного боевиками "ДНР" Харцызска Владимира (имя изменено по понятным причинам). В нем мужчина рассказывает о том, как оккупанты практически безвозмездно используют труд местных жителей.
Редакция публикует сообщение сохранив орфографию и стиль автора:
"Хочу рассказать вам кое-что о последних событиях на Донбассе, точнее - в Донецкой области. Эта информация получения из первых рук, хотя имена я называть не стану, во избежание проблем. Публиковать это или нет - решать вам. Заранее спасибо.
Итак, ситуация. Небольшой городок Харцызск, 30 км от Донецка, 10 - от Иловайска. Суть в том, что в городе есть несколько предприятий - канатный, трубный, машиностроительный завод. И вот сейчас первый пытаются реанимировать. Для этого набирают людей через биржу, чтобы сначала они расчистили территорию завода. Суть в том, что при этом завод их не оформляет на работу, т.е. деньги платит биржа. Реальная сумма - 2500 рублей или порядка 1000-1200 гривен. Однако работать приходится "от звонка до звонка" - 8 часов с записью прихода и ухода. При этом, особо желающих на такую работу не находится.
Вот так".
Теги: Донбасс, Харцызск, эксплуатация, ДНР, боевики
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