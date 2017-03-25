Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Донбасс – это Украина: штаб АТО сообщил долгожданную новость с фронта, ВСУ без потерь громят оккупантов, боевики в ярости

25.03.2017 19:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Донбасс – это Украина: штаб АТО сообщил долгожданную новость с фронта, ВСУ без потерь громят оккупантов, боевики в ярости

С начала текущих суток ситуация в зоне проведения АТО показывает тенденцию к обострению, боевики агрессивно атакуют, в отдельных случаях, чтобы "придушить" огневую активность врага, ВСУ пришлось пойти на ответный огонь. К счастью с 00:00 и по нынешний час в рядах ВСУ обошлось без потерь, бойцы АТО держат оборону и не позволяют оккупантам захватывать новые позиции, передает "Диалог. UA".

Всего за текущие сутки совершено 39 обстрелов, они происходили с применением сепаратистами запрещенного Минском оружия.

Самая горячая точка противостояния сегодня – мариупольское направление, террористы обстреливают Марьинку, Павлополь, Водяное, Широкино, Новотроицкое.

На донецком направлении пророссийские захватчики с боем пытались подойти к пунктам ВСУ около Авдеевки, Новгородского, Зайцево, Троицкого, Луганского и др.



Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ЛНР, АТО, ВСУ, обстрелы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх