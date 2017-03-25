Из-за взрыва в Балаклее изменено движение поездов в Донецкую и Луганскую области

25.03.2017 09:21

В связи с перерывом движения на станции Балаклея, связанный с взрывом боеприпасов на военном складе, с 23 марта изменены маршруты курсирования пассажирских поездов в направлении Константиновки, Бахмута и Лисичанска, сообщает 62 с ссылкой на "Укрзализницу".

Так, поезд №124/123 Киев – Константиновка будет курсировать измененным маршрутом через станции Красный Лиман, Святогорск, Тропа Купянск-Узловой.

Поезд №127/128 Бахмут – Харьков будет курсировать через станции Красный Лиман, Славянск и Лозовая.

Поезд №787/788 Харьков – Константиновка будет следовать через станции Лозовая, Славянск и Красный Лиман.

Поезд №409 Харьков – Лисичанск будут следовать по маршруту Харьков, Чугуев, Купянск-Узловой, Сватово и Лисичанск.

Поезд №610 Лисичанск – Харьков будет курсировать через станции Сватово, Купянск-Узловой, Чугуев и Харьков.

После стабилизации ситуации движение поездов будет происходить согласно графика