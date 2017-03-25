"ЛНР" пополнилась бандой "казаков" из России, а из "армии" "ДНР" боевики бегут, как крысы с корабля - разведка

25.03.2017 12:35

25 марта, в 10:58 пресс-центр Главного управления разведки Минобороны Украины рассказал об обстановке на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей по состоянию на последние сутки. В разведке сообщили, что боевиков "ЛНР" пополнило еще три десятка "казаков", прибывших из Российской Федерации. Такую информацию передает "Диалог.UA".

"Комплектование подразделений второй отдельной мотострелковой бригады (Луганск) второго армейского корпуса осуществляется представителями казачьих формирований и наемников, прибывающих с территории РФ. В частности, отмечено прибытие группы в составе 30 человек.

А вот в "ДНР" - другая история. Там, несмотря на превентивные меры российского оккупационного командования, в соединениях и частях первого и второго армейских корпусов продолжается дезертирство личного состава. Так, за последнюю неделю на неконтролируемой Украины участке границы с РФ задержаны и возвращены в части 16 военнослужащих 11 отдельного мотострелкового полка (Донецк) 1 АК, которые самовольно оставили свои подразделения.