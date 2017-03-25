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В «ДНР» ужесточили комендантский час
25.03.2017 20:10
В «ДНР» усилен режим комендантского часа. Об этом сообщается на «официальном сайте Донецкой народной республики».
«Жителей ДНР предупреждают об усилении режима комендантского часа.
В это время запрещено движение общественного и личного транспорта, уличное передвижение граждан, равно как и появление в других общественных местах», — говорится лишь в сообщении «властей».
При этом причины ужесточения режима и в чем они конкретно выражаются не уточняются.
Напомним, в «Л/ДНР» комендантский час действует с 23:00 до 5:00 по местному (московскому) времени ежедневно.
Источник dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, комендантский час, ДНР, ЛНР
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