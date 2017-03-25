Врачи выбросили труп моего сына на улицу, - мариуполец

25.03.2017 21:43

Мужчина судится с врачами, обвиняя их в смерти сына.

В редакцию 0629 обратился мариуполец Виктор Мазурик. Мужчина рассказал о факте смерти своего 39-летнего сына Сергея Мазурика. По его мнению, произошло это из-за халатности врачей.

Мариуполец рассказал, что 16 июля 2015 года Сергей Мазурик находился в отпуске. В этот день он встретился с товарищами по работе. Мужчины большой компанией стали употреблять алкогольные напитки в кафе «Бахус» (Кальмиусский район).

Сергею Мазурику и еще одному человеку в процессе распития спиртных напитков стало плохо. По словам его отца, «они упали» прямо в кафе. «Скорая помощь» была вызвана примерно в 13:15. Виктор Мазурик утверждает, что врачи «скорой» не стали оказывать помощь на месте, а отвезли в ГБ №10, которая находится на Левом берегу.

«Врачи говорят, что моего сына доставили в больницу, но он отказался от госпитализации, вышел на улицу, где и умер. Но это ложь», - заявил отец погибшего.

По версии Виктора Мазурика события разворачивались так: его сына с товарищем в состоянии сильного алкогольного опьянения доставили в ГБ №10, не оказали медицинскую помощь, не сообщили родным и они сами, отказавшись от госпитализации, покинули лечебное заведение.

Уже после этого (по версии врачей - прим. авт.) врач из ГБ № 4 проходил мимо больницы. Он увидел двух мужчин на улице, вызвал «скорую помощь». В больнице одного удалось спасти, а второй скончался.

Отец не верит, что его сын сам покинул больницу. «Этого не может быть. У него в крови было 2,5 промилле алкоголя и он сам просто не смог бы ходить. Он умер, а они просто выбросили тело за свою территорию», - утверждает Виктор Мазурик.

Справка. Согласно данным Википедии, 2.0-2.9 промилле алкоголя в крови вызывают у человека тяжелое нарушение моторики, потерю сознания и потерю памяти.

В заключении о смерти Сергея Мазурика написано - отек головного мозга. Сейчас отец ждет повторное заключение экспертов.

Уголовное производство по факту гибели мужчины было начато полицией, но вскоре было закрыто. Позже, 12 сентября 2015 года мужчина написал заявление в прокуратуру. Он утверждает, что начато уголовное производство по ст. 140 «Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником».

"Но тут нужно еще одну статью открывать - они же над трупом поиздевались, получается", - добавляет мужчина.

Виктор Мазурик сообщает, что пытался встретиться и поговорить с главным врачом ГБ №10 Сергеем Волковым, однако это так и не удалось.

Корреспонденты 0629 послали запрос в отдел здравоохранения Мариуполя с целью выяснения, когда же была вызвана карета «скорой» помощи и куда 16.07.2015 г.

«Вызов скорой медицинской помощи по адресу кафе «Бахус», ул. Куйбышева в Ильичевском районе на линию «103» поступил - 16.07.2015 г. в 12:35. Бригада скорой медицинской помощи прибыла на место пришествия в 12:42», - указано в ответе.

Также в Управлении здравоохранения сообщают, что медики доставили двух людей в состоянии алкогольного опьянения в ГБ№10 в тот день в 13:50.

«Следующий вызов бригады скорой помощи поступил в Орджоникидзевскую подстанцию СПТМД г. Мариуполь - 16.07. 2015 г. в 15:38. Пациент в 15:55 16.07. 2015 г. доставлен в реанимационное отделение ГБ№4», - указано в ответе на информационный зарос.

Также в Отделе здравоохранения Мариуполя заявили, что информация, относительно того, что служило причиной смерти Сергея Мазурика и проводилось ли служебной расследование на эту тему - является конфиденциальной и посоветовали пообщаться с отцом погибшего.

В пресс-службе прокуратуры Донецкой области подтвердили, что открыто уголовное дело по ч.1 ст.140 (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей) и занимается этим делом следственный отдел Левобережного отдела полиции. На данный момент проводится судебно-медицинская экспертиза, которая укажет на истинную причину смерти Сергея Мазурика.

"Дело не закрыто - проводится следствие, но подозрения никому не предъявлены",- пояснили в прокуратуре.

Источник 0629.