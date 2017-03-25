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За сутки боевики 78 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе - два воина ВСУ погибли
Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной, но контролируемой Вооруженными Силами Украины. Как сообщает Штаб АТО за минувшие сутки российско-оккупационные войска 78 раз обстреляли позиции украинских защитников.
На Донецком направлении под огнем артиллерийских систем калибра 152мм оказались позиции неподалеку Зайцево. Минометы калибра 120 мм враг применил вблизи Майорска, Авдеевки, Верхнеторецкого, а из минометов калибра 82мм противник вел огонь по позициям под Авдеевкою, Троицком, шахте Бутовка, Верхнеторецкому, Новоселовкою Второй.
Гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы российско-оккупационные войска применяли рядом с Авдеевкой, Песками, Невельскимо, Луганским. А по защитникам шахты Бутовка бил танк.
На Мариупольском направлении позиции под Широкино и Водяное враг обстреливал из минометов калибров 120 и 82мм.
Из гранатометов и пулеметов враг вел огонь по позициям вблизи Водяного, Гнутово, Широкино и Талаковки. Морских пехотинцев под Водяным обстреливал снайпер.
На Луганском направлении, по позициям неподалеку Новозвановки враг вел огонь из минометов калибра 82мм, гранатометов и пулеметов.
За минувшие сутки двое украинских защитников погибли, еще двое получили ранения.
Источник 62.ua
Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ЛНР, АТО, ВСУ, обстрелы
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