Блокпосты Донбасса: КПВВ "Майорск" и "Марьинка" автомобильные очереди в несколько рядов

26.03.2017 09:13

О ситуации в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорск" — 80/120; "Марьинка" — 150/80; "Новотроицкое" — 0/10; "Гнутово" — 60/20″, — говорится в сообщении.

В украинском пограничном ведомстве подчеркнули, что в настоящее время все пункты пропуска функционируют в штатном режиме, а "почти во всех контрольных пунктах въезда-выезда наблюдалось уменьшение пассажиро-транспортного потока по сравнению с предыдущими сутками".

"В общем, через КПВВ последовало 34,3 тысячи человек и 4,8 тысячи транспортных средств: "Майорск" — 7555 человек и 970 транспортных средств; "Марьинка" — 9180 человек и 1460 транспортных средств; "Новотроицкое" — 6545 человек и 1285 транспортных средств; "Гнутово" — 4795 человек и 1120 транспортных средств; "Станица Луганская" — 6220 человек", — сообщили в ГПСУ.