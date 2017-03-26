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Дезертиры и наркотики - проверка из РФ выявила массу нарушений в "армиях ЛДНР"

26.03.2017 14:11
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Дезертиры и наркотики - проверка из РФ выявила массу нарушений в "армиях ЛДНР"

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило что комиссия, присланные из России для проверки оккупационных войск на Донбассе, выявила множество фактов правонарушений и неправомерных действий командного состава.

 По данным ГУР, в частности, выявлены факты увольнения задним числом дезертиров в подразделениях 11 отдельного мотострелкового полка (Донецк) и 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск).

А в результате проверки комиссией медпунктов 9-го ОШМПМП и 1-й отдельной мотострелковой бригады (Кальмиусское) выявлена недостача большого количества сильнодействующих наркотических препаратов, в частности, обезболивающего средства «Буторфанол».


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, война, наркотики, дезертир, боевики
 
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