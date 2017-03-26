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Донбасский фронт: ситуация напряженная, самые горячие участки на мариупольском направлении
О ситуации на линии разграничения рассказал сегодня на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.
Донецкое направление. На Светлодарской дуге вчера было неспокойно, враг нарушил режим тишины около 10 раз, применял минометы и бронетехнику.Под Горловкой провокации произошли в Зайцево и Новгородском. В Авдеевский промзоне во второй половине дня обстрелы продолжались с перерывами семь часов, НВФ выпустили по украинским позициям около 70 мин. На соседней позиции в Каменке вчера произошло 2 обстрела (1 минометный). В Донецком аэропорту также неспокойно. Боевики обстреляли украинские опорные пункты в Опытном, Песках и Невельском. Враг применяет минометы, которые развернуты непосредственно в ДАП и Спартаке. За сутки здесь был 31 вражеский обстрел, в том числе 15 — из тяжелого вооружения.
Мариупольское направление. Страдают участки фронта Красногоровка — Марьинка и Павлополь-Широкино. В Красногоровке вчера произошло 2 мощных минометных обстрела, в Марьинке враг провел обстрелы из танка и БМП. Основные «горячие точки» на юге области — Водяное и Широкино. В Водяном между 10 и 17 часами произошло 4 артобстрела. Минометы боевики применяли сразу на 5 позициях. Также несколько вражеских минометных обстрелов произошли севернее, в Новотроицком. За сутки здесь был 41 обстрел, в том числе 18 — из тяжелого вооружения.
Луганское направление. В Попаснянском районе боевики нарушали режим тишины в темное время суток. Враг 5 раз применил минометы, выпустив 20 мин. Также 1 вражеский обстрел произошел в Лобачево у Счастья. За сутки здесь было 9 вражеских обстрелов.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы
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