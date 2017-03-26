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"Имперские понты" или Путин на Украине не остановится - Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин опубликовал в британском издании The Guardian колонку под названием «Путин в своем стремлении к новой Российской империи не остановится на Украине». В ней глава МИД, в частности, указал, вещи для понимания того, что движет Россией и Владимиром Путиным, передают украинские СМИ.
Первая — это «русский мир». Как пояснил Климкин, это философия, которая восходит к советской эпохе. Центральным в ней является убеждение, что Украина является частью большой России. Глава МИД утверждает, что стремление России к гегемонии не заканчивается только на Украине. Министр отметил, что это относится и к другим бывшим государствам и сателлитам Советского Союза, и в более широком смысле РФ стремится дестабилизировать ситуацию в остальной Европе.
Второй фактор — гибридная война, которая широко была представлена с аннексией Крыма и вторжением на Донбасс. Климкин пишет, что в таком роде ведения войны в полной мере используются современные технологии. Министр отметил, что гибридная война пошла дальше, чем только телевидение и Интернет. Он напомнил о «фабриках троллей» и сказал, что «РФ лжет в промышленном масштабе».
И в-третьих, уверяет Климкин, с Россией можно говорить только с позиции силы. «Россия, и вам об этом скажет любой дипломат, имеющий дело с Кремлем, уважает только силу и должны быть только переговоры с позиции силы и международной солидарности», — пишет министр. Он отмечает, что РФ эксплуатирует слабость. По его словам, это происходит в процессе двусторонних переговоров и также она использует слабость Совета Безопасности ООН, где злоупотребляет своим правом вето как один из пяти постоянных членов.
Министр добавил, что Россия сейчас представляет наибольшую угрозу для безопасности и единства Запада с 1945 года.
«Не может быть никакой речи о снятии санкций», — пишет глава МИД, подчеркивая, что санкции куда больше влияют на Россию, чем признает Кремль. «Они медленно сокращают способность России дестабилизировать Европу и мир», — утверждает Климикин.
Напомним, что 25 марта США ввели санкции в отношении еще восьми компаний РФ. В МИД РФ сказали, что это вызывает недоумение и разочарование.
Фото: https://www.theguardian.com/
Теги: Украина, Донбасс, Путин, война, Европа, агрессия
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