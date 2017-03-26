Известный музыкант назвал главного союзника "русского мира" в Украине (ВИДЕО)

26.03.2017 09:56

Лидер легендарной украинской группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка заявил, что главным союзником идеи так называемого "русского мира" в Украине является низкий интеллектуальный уровень.

Об этом, как пишет "Апостроф", он сказал в интервью изданию "Країна", опубликованном на YouTube.

"Каждый человек должен иметь твердую, четкую позицию и быть солидарным с украинским миром... "Русский мир" имеет очень серьезного союзника здесь в Украине – это низкий IQ. Грубо говоря, если люди не осознают что происходит, они становятся их союзниками", - сказал Скрипка.