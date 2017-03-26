"Это мертвая зона, здесь все мертвое" - дончане в шоке от того, во что боевики превращают "Донбасс Арену"

26.03.2017 09:21

Захваченная боевиками в конце февраля текущего года "Донбасс Арена" выглядит печально. Снимки были обнародованы в паблике "Типичный Донецк" ВКонтакте. Террористы что-то продолжают оттуда вывозить, а перед входом установлен баннер недогосударства. "Инновация" террористов вызвала бурные обсуждения подписчиков паблика, которые с горечью отметили, что раньше на стадионе проходили матчи легендарных команд, зрелищные концерты, а теперь здесь будут бегать недоноски из таких же недореспублик, передает "Диалог. UA".

Баннер недогосударства поставили прямо перед входом в пустующее кафе и фан-шоп "Шахтера". Также были опубликованы снимки грузовиков, что-то вывозящих с "Донбасс Арены". Участники обсуждений пишут, что оккупанты вывозят то, что еще можно продать, родная "Донбасс Арена" уже не будет такой прежней, как это было всего три года назад. "Прощай, Арена", "Смотрю на эти фото и плачу, в страшном сне такого не мог представить", "Это мертвая зона, здесь все мертвое, жаль…", "Обидно, что по-другому пока не будет, а ненасытные орки добьют родной Донецк, который уже превращен в выжженную смерчем пустыню", "Это жутко, ребята, больно, очень больно", - пишут в комментариях пользователи.



Добавим, что флаг террористов "ДНР" на "Донбасс Арене" появился еще в середине марта. Ранее также была захвачена тренировочная база "Шахтера", террористы выгнали всех работников на улицу и поставили свою охрану. Жители Донецка рассказывают, как цинично и подло после "национализации" орки вывозят все имущество с захваченных объектов.









