Кремль начал очередную фазу агрессии против Украины: стоит ожидать военного обострения - политолог

26.03.2017 08:31

Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что очередная фаза агрессии РФ против Украины будет проходить в стилистике открытой поддержки, в том числе и военной, самопровозглашенных ДНР-ЛНР как "легитимного субъекта".

Об этом он написал в своей статье на сайте kasparov.ru, передает "Апостроф".

"Смена Москвой декораций была вызвана не только категорическим отказом Украины проглотить наживку "восстановления территориальной целостности", но и еще двумя важными обстоятельствами. Провал операции "Трампнаш" поставил крест на надеждах Кремля на "Большую сделку", в рамках которой он, в частности, готов был поторговать Донбассом ради юридического закрепления аннексии Крыма", - отметил Пионтковский.

"Кроме того начавшуюся президентскую кампанию очевидно решено проводить под знаком имперских понтов. Во внутренней повестке дня и прежде всего в сфере экономики режиму нечего предложить пиплу кроме уникальной бедности. Поэтому и остается только максимально звенеть державно-патриотическими **дями, если уж не от тайги до британских морей, то хотя бы от Осетии до Ливии.

В Ливии майору Путину захотелось, видимо, утереть нос самому генералиссимусу. На Потсдамской конференции, как известно, в ходе обсуждения вопроса о бывших итальянских колониях, Сталин настойчиво пытался влезть в Ливию. Но, уступив ему во всем в Восточной Европе, Трумэн и Черчилль в Средиземноморье его все-таки не пустили.

Что же касается Украины, то третий поход Путина закончится таким же провалом как и два предыдущих. Фундаментальные факторы, работающие против него, не изменились.

В целом третий путинский поход несет в себе не только военные, но и, прежде всего, огромные политические риски. Международная изоляция страны заведомо усилится. А эйфория 18 марта 2014 года может в 2017-ом обернуться во мнении народном тем же, чем стояние на коленях перед Зимним дворцом 2 августа 1914-го обернулось в 1917-ом.", - написал политолог.

Отметим, по мнению военного эксперта Валентина Бадрака, Россия способна трансформировать агрессию против Украины на Донбассе в "миротворческую" миссию под эгидой ООН, втянув в нее государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности.