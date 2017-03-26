- "Власти ДНР" обещают сохранить все трудовые права работникам "отжатых" предприятий10:57
- Проиграл ли Кремль войну на Донбассе и стоит ли ожидать полномасштабное вторжение в Украину - мнение эксперта10:45
- Известный музыкант назвал главного союзника "русского мира" в Украине (ВИДЕО)09:56
- "Власти ДНР" ужесточили комендантский час09:36
- "Это мертвая зона, здесь все мертвое" - дончане в шоке от того, во что боевики превращают "Донбасс Арену"09:21
- Блокпосты Донбасса: КПВВ "Майорск" и "Марьинка" автомобильные очереди в несколько рядов09:13
- Рядом с границей около Мариуполя разгружают российские танки. Путин готовит наступление?08:58
- Кремль начал очередную фазу агрессии против Украины: стоит ожидать военного обострения - политолог08:31
- В зоне АТО 6 бойцов ранены, 2 получили боевые травмы08:22
- Возможен ли в Украине военный переворот - мнение08:14
Кремль начал очередную фазу агрессии против Украины: стоит ожидать военного обострения - политолог
Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что очередная фаза агрессии РФ против Украины будет проходить в стилистике открытой поддержки, в том числе и военной, самопровозглашенных ДНР-ЛНР как "легитимного субъекта".
Об этом он написал в своей статье на сайте kasparov.ru, передает "Апостроф".
"Смена Москвой декораций была вызвана не только категорическим отказом Украины проглотить наживку "восстановления территориальной целостности", но и еще двумя важными обстоятельствами. Провал операции "Трампнаш" поставил крест на надеждах Кремля на "Большую сделку", в рамках которой он, в частности, готов был поторговать Донбассом ради юридического закрепления аннексии Крыма", - отметил Пионтковский.
"Кроме того начавшуюся президентскую кампанию очевидно решено проводить под знаком имперских понтов. Во внутренней повестке дня и прежде всего в сфере экономики режиму нечего предложить пиплу кроме уникальной бедности. Поэтому и остается только максимально звенеть державно-патриотическими **дями, если уж не от тайги до британских морей, то хотя бы от Осетии до Ливии.
В Ливии майору Путину захотелось, видимо, утереть нос самому генералиссимусу. На Потсдамской конференции, как известно, в ходе обсуждения вопроса о бывших итальянских колониях, Сталин настойчиво пытался влезть в Ливию. Но, уступив ему во всем в Восточной Европе, Трумэн и Черчилль в Средиземноморье его все-таки не пустили.
Что же касается Украины, то третий поход Путина закончится таким же провалом как и два предыдущих. Фундаментальные факторы, работающие против него, не изменились.
В целом третий путинский поход несет в себе не только военные, но и, прежде всего, огромные политические риски. Международная изоляция страны заведомо усилится. А эйфория 18 марта 2014 года может в 2017-ом обернуться во мнении народном тем же, чем стояние на коленях перед Зимним дворцом 2 августа 1914-го обернулось в 1917-ом.", - написал политолог.
Отметим, по мнению военного эксперта Валентина Бадрака, Россия способна трансформировать агрессию против Украины на Донбассе в "миротворческую" миссию под эгидой ООН, втянув в нее государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности.
Фото: rusmonitor.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, война, выборы президента, поддержка, ДНР, ЛНР
- Мнение: в минской битве за Донбасс Путин провернул хитроумную КГБистскую операцию
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- Политэксперт: "Забудьте пока про территории, которые оккупированы. Вы их вернете после падения путинского режима... Ждать не так уж и долго"
- Мнение: "Сами донбасские люди почему-то выдумали себе сказку, что Путин их примет"
- Россия не заинтересована в масштабных военных действиях на Донбассе до лета
- "Плана "Б" не существует, Минские договоренности- спасение для Украины" - Кремль активно пытается втолкнуть охваченные войной "ЛДНР" Киеву
- "Власти ДНР" обещают сохранить все трудовые права работникам "отжатых" предприятий10:57
- Проиграл ли Кремль войну на Донбассе и стоит ли ожидать полномасштабное вторжение в Украину - мнение эксперта10:45
- Известный музыкант назвал главного союзника "русского мира" в Украине (ВИДЕО)09:56
- "Власти ДНР" ужесточили комендантский час09:36
- "Это мертвая зона, здесь все мертвое" - дончане в шоке от того, во что боевики превращают "Донбасс Арену"09:21
- Блокпосты Донбасса: КПВВ "Майорск" и "Марьинка" автомобильные очереди в несколько рядов09:13
- Рядом с границей около Мариуполя разгружают российские танки. Путин готовит наступление?08:58
- Кремль начал очередную фазу агрессии против Украины: стоит ожидать военного обострения - политолог08:31
- В зоне АТО 6 бойцов ранены, 2 получили боевые травмы08:22
- Возможен ли в Украине военный переворот - мнение08:14
- Медики бьют тревогу: современные гаджеты пагубно влияют на зрение, многим людям грозит слепота11:01
- "Власти ДНР" обещают сохранить все трудовые права работникам "отжатых" предприятий10:57
- Проиграл ли Кремль войну на Донбассе и стоит ли ожидать полномасштабное вторжение в Украину - мнение эксперта10:45
- Сегодня Нацгвардия Украины отмечает свой профессиональный праздник10:39
- Ее жизнь в России станет возможной только ценой публичного унижения - Собчак предсказала судьбу Марии Максаковой после убийствадепутата Госдумы Вороненкова10:30
- Россия сможет принять участие в Евровидении, но при одном условии10:08
- Известный музыкант назвал главного союзника "русского мира" в Украине (ВИДЕО)09:56
- В Балаклее на военных складах все еще продолжаются одиночные взрывы боеприпасов09:42
- "Власти ДНР" ужесточили комендантский час09:36
- "Это мертвая зона, здесь все мертвое" - дончане в шоке от того, во что боевики превращают "Донбасс Арену"09:21
- Медики бьют тревогу: современные гаджеты пагубно влияют на зрение, многим людям грозит слепота11:01
- Ученые назвали предвестника скорой смерти09:09
- Андрей Илларионов: "Украине надо продержаться минимум полгода"08:35
- На Земле началась уникальная магнитная буря19:42
- Болезнь Альцгеймера: 9 продуктов, способных спасти вашу память08:50
- Целебные свойства трав: как подобрать правильный чай для здоровья?08:08
- Ведущая "Орла и решки" Леся Никитюк попала в аварию18:23
- Синдром беспокойных ног: а не коснулся ли он вас?09:30
- И только пули щёлкают в садах09:15
- Вот, что происходит с вашим телом, если вы часто носите высокие каблуки08:12
- Донбасс – это Украина: штаб АТО сообщил долгожданную новость с фронта, ВСУ без потерь громят оккупантов, боевики в ярости
- В Северо-Крымский канал пустили воду, но Крым ее не получит
- Местный житель Балаклеи: Арсенал боеприпасов взорвался после генеральской пьянки. ВИДЕО
- На опорнике перебили всех, кто там был: подробности жесткой схватки на Донбассе
- Героическая гибель бойцов АТО в Донбассе: террористы зверствуют по всей линии фронта, ВСУ несмотря ни на что продолжают освобождать восток Украины от оккупантов
- Експерт пояснив, куди можуть долетіти снаряди з Балаклії
- Стала известна причина взрывов в Мариуполе
- Россия начала подготовку к аннексии «ЛДНР»
- Странные бои, свечение неба, беспилотники и очередная паника в "лнр"
- На Земле началась уникальная магнитная буря