На оккупированном Донбассе "Укрзализниця" потеряла четверть парка грузовых вагонов и другое имущество

26.03.2017 17:50

На неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей осталось 29 375 грузовых вагонов. Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на данные Укрзалізниці.

"По состоянию на 22 марта 2017 г. на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей находится 29 375 грузовых вагонов, в том числе 5 879 грузовых вагонов, принадлежащих другим предприятиям Украины", - говорится в сообщении Укрзалізниці.

Ранее сообщалось, что общий парк грузовых вагонов Укрзалізниці составляет примерно 104 тыс. штук. Таким образом, в результате торговой блокады оккупированных частей Донецкой и Луганской областей, Укрзалізниця потеряла четверть парка грузовых вагонов.

Кроме того, на оккупированной боевиками территории Донбасса осталось 226 тепловозов, 68 электровозов, 49 дизель-секций и 94 электросекции, которые принадлежат Укрзалізниці