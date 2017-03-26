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Архив - Донецкая область

Первый матч финальной серии УХЛ смотрите в эфире XSPORT

26.03.2017 16:32
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Первый матч финальной серии УХЛ смотрите в эфире XSPORT

26 марта в Кременчуге пройдет первая игра финальной серии XХV розыгрыша чемпионата Украины, в которой "Донбассу" будет противостоять "Кременчук".


Трансляцию матча смотрите на телеканале XSPORT, а также на спортивном портале XSPORT.ua. Начало матча в 17:00.

Напомним, что хоккейный клуб "Донбасс" в серии из пяти матчей обыграл "Кривбасс" и вышел в финал плей-офф Украинской хоккейной лиги.


Фото: donbass.ua

Теги: Донбасс, игра, хоккей, команда
 
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