Первый матч финальной серии УХЛ смотрите в эфире XSPORT

26.03.2017 16:32

26 марта в Кременчуге пройдет первая игра финальной серии XХV розыгрыша чемпионата Украины, в которой "Донбассу" будет противостоять "Кременчук".



Трансляцию матча смотрите на телеканале XSPORT, а также на спортивном портале XSPORT.ua. Начало матча в 17:00.



Напомним, что хоккейный клуб "Донбасс" в серии из пяти матчей обыграл "Кривбасс" и вышел в финал плей-офф Украинской хоккейной лиги.