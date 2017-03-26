Появилось видео последствий мощного обстрела Авдеевки боевиками (ВИДЕО)

26.03.2017 18:33

Боевики вчера и сегодня активно обстреливали Авдеевку, в результате чего, серьезно пострадал жилой сектор города.

Украинские военные отмечают: «После краткого затишья опять нарастает противостояние под Авдеевкой. Только несколько минут назад по этим жилым кварталам Авдеевки прилетело со стороны российских оккупационных войск».

Один из местных жителей сообщил, что был с семьей на рынке, когда в их дом попал снаряд, о чем ему по телефону сообщили соседи.