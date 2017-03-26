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Проиграл ли Кремль войну на Донбассе и стоит ли ожидать полномасштабное вторжение в Украину - мнение эксперта
Российский политолог и экономист, бывший советник Путина Андрей Илларионов в интервью "Фактам" рассказал о том, что полномасштабного вторжения российских войск в Украину в ближайшее время ожидать не стоит и о том, можно ли считать войну на Донбассе проигранной Кремлем.
Илларионов заявил, что в отношении Украины полномасштабное военное вторжение Путин никогда не планировал. К такому заключению он пришел весной прошлого года.
"Сосредоточенных Кремлем на российско-украинской границе, от Брянска до Таганрога, было абсолютно недостаточно для полномасштабного вторжения в Украину. В марте-июне 2014 года разведка сообщала о 30—40 тысячах военнослужащих, размещенных вдоль более чем тысячекилометрового кордона. Максимальная оценка привлеченных военных ресурсов никогда не превышала 50 тысяч человек. Знакомство с базовыми требованиями к проведению операций показывает, что такого количества достаточно максимум для оккупации Луганской области. В крайнем случае, если российских оккупантов поддержат какие-то сепаратисты или вспомогательные части, тогда еще и Донецкой области", - отметил политолог..
"Чтобы провести сколько-нибудь серьезную операцию по захвату и устойчивой оккупации или Восточной, или Южной, или Левобережной Украины, учитывая численность населения, плотность инфраструктуры, рельеф местности, расположение промышленных объектов, портов, аэропортов и так далее, потребуется группировка численностью не менее одного миллиона человек. Таких сил на российско-украинской границе в течение последних трех лет никогда не было. Более того, эта цифра сопоставима с официальной численностью армии РФ.
До тех пор, пока не увидим, что на границе РФ и Украины накоплены российские войска численностью несколько сотен тысяч военных, можно быть уверенными, что полномасштабного наступления в Украину не будет. Диверсии — возможно, террористические акты — не исключено, подрывные действия — гарантировано", - резюмировал Илларионов.
На вопрос журналиста о проигрыше Путина на Донбассе политолог не дал однозначного ответа.
"Давайте исходить из того, что является критерием победы или поражения. Традиционный (во всех учебниках есть) критерий — кто контролирует территорию, кто ее захватил, тот и выиграл. Это один подход.
Другой подход — сравнение первоначальных планов с фактическими результатами. Например, стратегическая цель Сталина во время Второй мировой войны — захват всей Европы и установление там коммунистической системы. На самом деле ему удалось захватить только Центральную Европу. Хотя многие советские граждане и международные наблюдатели полагали, что СССР победил победителем, сам генералиссимус понимал: план захвата всей Европы оказался неосуществим, а другого такого благоприятного шанса в его жизни уже не будет. Для себя он понимал, что войну за установление контроля над Европой он проиграл", - сказал эксперт.
"В некоторой степени эту логику можно применить и в отношении российско-украинской войны. Что касается стратегического плана Кремля по захвату как всей Украины, так и так называемой «Новороссии», о чем Путин заявил 17 апреля 2014 года публично, на «прямой линии с народом», то он провалился. И в этом смысле Путин проиграл, ведь шанса повторить план захвата «Новороссии» больше не будет, так как ситуация радикально изменилась — в военном, политическом, психологическом отношении, в настроениях украинского и российского обществ.
Что касается восточного Донбасса, то о нем так пока сказать нельзя. Потому что и российские войска, и банды так называемых сепаратистов находятся там, а значительная часть украинской территории — не контролируется киевской властью. До тех пор пока это продолжается на Донбассе и в Крыму (я не стал бы выделять Крым в отдельное «производство», это единая история), говорить, что Путин проиграл, а Украина выиграла, нельзя.
Украина выиграла эту войну частично, поскольку ей удалось отстоять свою государственность, свою независимость, свой суверенитет, удалось сохранить демократическую политическую систему (она не свернулась в авторитарную) и провести демократические президентские и парламентские выборы. Да, идет очень непростой политический процесс, но это украинский процесс. Путин и Кремль пытаются воздействовать на него, но пока эти действия оказываются, скажем так, малоуспешными.
К сожалению, эти достижения дались высокой ценой, в том числе из-за гибели почти десяти тысяч человек. Тем не менее независимость, суверенитет и свобода Украины сегодня в целом защищены. С этой точки зрения цель, поставленная Путиным (показать всему миру, что Украина не является государством, способным отстоять собственные интересы, защитить свое население и территорию), не достигнута. И это победа Украины. Но восстановления легитимного контроля над территорией, принадлежащей Украине, пока не произошло", - отметил Илларионов.
Фото: fakty.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, победа, агрессия, политолог
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