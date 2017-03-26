Рядом с границей около Мариуполя разгружают российские танки. Путин готовит наступление?

26.03.2017 08:58

Украинский дипломат Вадим Трюхан на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что один его знакомый либерал-патриот прислал сообщение, в котором предположил, что в ближайшее время может обостриться ситуация на фронте в Украине, начаться новая наступательная операция РФ, передает replyua.net.



Российский оппозиционер спрогнозировал, что в ближайшие дни президент РФ Путин может начать активное наступление на Мариуполь. По словам оппозиционера, в Кремле обеспокоены митингами Навального, которые будут разгонять, но, чтобы люди не заметили этого – будет устроена опять маленькая война в Украине. Российские СМИ опять расскажут, что это украинцы спровоцировали противостояние. Еще одна причина, почему Путин пойдет на Мариуполь – ему нужен Мариупольский порт и метзаводы для сохранения производственного цикла предприятий «ДНР».



Вадим Трюхан уточнил у своего подписчика, откуда такие мысли и предположения, на что получил ответ: «Не могу скинуть с телефона видео Reuters, где разгружают танки рядом с границей около Мариуполя. Путин сумасшедший и оторван от реальности. Склады подожгли тоже, как подготовка с наступлению», – написал оппозиционер.