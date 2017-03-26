Сегодня боевики из "Градов" обстреляли старую Авдеевку, много разрушений (ФОТО)

26.03.2017 13:18

Сейчас в полицию Донецкой области поступила информация о повреждении 18 домов, расположенных в старой части города. Пострадавших среди мирных жителей нет. Правоохранители работают на месте происшествия.

Обстрел произошел около 11.30. Снаряды боевиков, выпущенные из градов, накрыли огнем старую часть прифронтового города. В результате повреждены частные дома местных жителей, расположенные по ул. Колосова, Белинского, Добролюбова и Островского. 18 домов получили значительные повреждения, некоторые из них полностью разрушены.

В пострадавшем районе сейчас работают сотрудники полиции, которые документируют последствия обстрела, обходят дома и выясняют, какая помощь нужна людям.

Данный факт будет квалифицирован по ч.2 ст.258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.



