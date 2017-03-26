Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Сегодня боевики из "Градов" обстреляли старую Авдеевку, много разрушений (ФОТО)

26.03.2017 13:18
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Сегодня боевики из "Градов" обстреляли старую Авдеевку, много разрушений (ФОТО)

Сейчас в полицию Донецкой области поступила информация о повреждении 18 домов, расположенных в старой части города. Пострадавших среди мирных жителей нет. Правоохранители работают на месте происшествия.

Обстрел произошел около 11.30. Снаряды боевиков, выпущенные из градов, накрыли огнем старую часть прифронтового города. В результате повреждены частные дома местных жителей, расположенные по ул. Колосова, Белинского, Добролюбова и Островского. 18 домов получили значительные повреждения, некоторые из них полностью разрушены.

В пострадавшем районе сейчас работают сотрудники полиции, которые документируют последствия обстрела, обходят дома и выясняют, какая помощь нужна людям.

Данный факт будет квалифицирован по ч.2 ст.258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.



Фото: https://dn.npu.gov.ua

Теги: Донбасс, Авдеевка, разрушения, боевики, обстрелы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх